Legia Warszawa – Sparta Praga: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2025)

Legia – Sparta: typy bukmacherskie
Legia Warszawa zmierzy się ze Spartą Praga w meczu 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 listopada, o godzinie 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej. Wojskowi zajmują obecnie dalekie 25. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Jedyny komplet oczek zdobyli w starciu z Szachtarem Donieck, natomiast szczególnie rozczarowujący okazał się mecz z NK Celje (1:2), mimo że warszawianie długo prowadzili po golu Kacpra Urbańskiego.
Sparta Praga ma na koncie cztery punkty i również potrzebuje zdobywać kolejne, jeśli chce realnie liczyć się w walce o awans do fazy pucharowej. Dla obu drużyn będzie to więc starcie o dużą stawkę, a emocji na boisku nie powinno zabraknąć. Moim zdaniem spotkanie zakończy się remisem, co odzwierciedlałoby wyrównany potencjał obu ekip. Mój typ: remis.
Legia – Sparta: ostatnie wyniki
Legia zaliczyła kolejny rozczarowujący rezultat ligowy. W miniony weekend Wojskowi tylko zremisowali z zajmującą ostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie Lechią Gdańsk (2:2). Punkt uratował w doliczonym czasie gry Wojciech Urbański. Był to kolejny mecz, który potwierdził wyraźny kryzys warszawskiego zespołu. Wcześniej Legia przegrała u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:2), poniosła bolesną porażkę z NK Celje (1:2) w Lidze Konferencji, zremisowała z Widzewem Łódź (1:1), a także odpadła z Pucharu Polski po porażce z Pogonią Szczecin (1:2).
W ostatniej kolejce ligi czeskiej Sparta Praga pokonała na wyjeździe Mladę Boleslav (2:1). Wcześniej zremisowała z FK Teplice (2:2), podzieliła się punktami z Rakowem Częstochowa (0:0) w Lidze Konferencji, przegrała z Karwiną (1:2) oraz pokonała Bohemians 1905 (2:1).
Legia – Sparta: historia
Warszawski klub i Sparta Praga do tej pory nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w europejskich pucharach. Czwartkowe spotkanie będzie więc ich pierwszym bezpośrednim starciem na międzynarodowej arenie, co dodaje mu dodatkowego ciężaru.
Legia – Sparta: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta meczu, który odbędzie się w Warszawie. Kursy na wygraną Legii zostały ustalone na poziomie mniej więcej 2.55. Jeśli myślisz, że wygra Sparta Praga, to taki kursy wynosi około 2.55.
Legia – Sparta: przewidywane składy
Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Chodyna, Kapustka, Augustyniak, Goncalves, Krasniqi – Rajović
Sparta Praga: Vindahl – Preciado, Sevinsky, Panak, Zeleny, Rynes – Mamsverk, Kairinen, Birmancević, Mercado – Kuchta
Legia – Sparta: sonda
Kto wygra mecz?
- Legia Warszawa 33%
- Remis 67%
- Sparta Praga 0%
3+ Votes
Legia – Sparta: transmisja meczu
Mecz Legia Warszawa – Sparta Praga w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek (27 listopada) o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu sportowego.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.