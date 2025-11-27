Legia Warszawa – Sparta Praga: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia – Sparta: typy bukmacherskie

Legia Warszawa zmierzy się ze Spartą Praga w meczu 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 listopada, o godzinie 21:00 na stadionie przy Łazienkowskiej. Wojskowi zajmują obecnie dalekie 25. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Jedyny komplet oczek zdobyli w starciu z Szachtarem Donieck, natomiast szczególnie rozczarowujący okazał się mecz z NK Celje (1:2), mimo że warszawianie długo prowadzili po golu Kacpra Urbańskiego.

Sparta Praga ma na koncie cztery punkty i również potrzebuje zdobywać kolejne, jeśli chce realnie liczyć się w walce o awans do fazy pucharowej. Dla obu drużyn będzie to więc starcie o dużą stawkę, a emocji na boisku nie powinno zabraknąć. Moim zdaniem spotkanie zakończy się remisem, co odzwierciedlałoby wyrównany potencjał obu ekip. Mój typ: remis.

Legia – Sparta: ostatnie wyniki

Legia zaliczyła kolejny rozczarowujący rezultat ligowy. W miniony weekend Wojskowi tylko zremisowali z zajmującą ostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie Lechią Gdańsk (2:2). Punkt uratował w doliczonym czasie gry Wojciech Urbański. Był to kolejny mecz, który potwierdził wyraźny kryzys warszawskiego zespołu. Wcześniej Legia przegrała u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza (1:2), poniosła bolesną porażkę z NK Celje (1:2) w Lidze Konferencji, zremisowała z Widzewem Łódź (1:1), a także odpadła z Pucharu Polski po porażce z Pogonią Szczecin (1:2).

W ostatniej kolejce ligi czeskiej Sparta Praga pokonała na wyjeździe Mladę Boleslav (2:1). Wcześniej zremisowała z FK Teplice (2:2), podzieliła się punktami z Rakowem Częstochowa (0:0) w Lidze Konferencji, przegrała z Karwiną (1:2) oraz pokonała Bohemians 1905 (2:1).

Legia – Sparta: historia

Warszawski klub i Sparta Praga do tej pory nie miały okazji zmierzyć się ze sobą w europejskich pucharach. Czwartkowe spotkanie będzie więc ich pierwszym bezpośrednim starciem na międzynarodowej arenie, co dodaje mu dodatkowego ciężaru.

Legia – Sparta: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów nie ma wyraźnego faworyta meczu, który odbędzie się w Warszawie. Kursy na wygraną Legii zostały ustalone na poziomie mniej więcej 2.55. Jeśli myślisz, że wygra Sparta Praga, to taki kursy wynosi około 2.55.

Legia Warszawa Sparta Praga Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 17:00

Legia – Sparta: przewidywane składy

Legia Warszawa: Tobiasz – Wszołek, Piątkowski, Kapuadi, Vinagre – Chodyna, Kapustka, Augustyniak, Goncalves, Krasniqi – Rajović

Sparta Praga: Vindahl – Preciado, Sevinsky, Panak, Zeleny, Rynes – Mamsverk, Kairinen, Birmancević, Mercado – Kuchta

Legia – Sparta: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Sparta Praga w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji rozpocznie się w czwartek (27 listopada) o godzinie 21:00. Starcie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu sportowego.

