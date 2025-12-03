Leeds – Chelsea, gdzie oglądać?
Premier League w 14. kolejce zaproponowała kibicom spotkanie, które powinno być jednostronne, jednak tylko w teorii. Leeds United nie jest na straconej pozycji w meczu przeciwko Chelsea. Beniaminek już w poprzedniej serii gier był blisko zatrzymania faworyta (2:3 z Manchesterem City). Teraz dodatkowo dysponować będzie atutem własnego boiska. Czy to wystarczy do wygrania meczu? Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.
Sprawdź zapowiedź meczu Leeds United – Chelsea
Leeds – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Leeds – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.
Leeds – Chelsea, transmisja online
Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Leeds – Chelsea, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów beniaminek nie jest bez szans na sprawienie niespodzianki w środowy wieczór. Kurs na wygraną Leeds to 4.00. Wciąż najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zwycięstwo Chelsea (współczynnik 1.92). Remis można natomiast zagrać po kursie 3.80.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Leeds – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15.
