Leeds United - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (3 grudnia) mecz 14. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Andrey Santos

Leeds – Chelsea, gdzie oglądać?

Premier League w 14. kolejce zaproponowała kibicom spotkanie, które powinno być jednostronne, jednak tylko w teorii. Leeds United nie jest na straconej pozycji w meczu przeciwko Chelsea. Beniaminek już w poprzedniej serii gier był blisko zatrzymania faworyta (2:3 z Manchesterem City). Teraz dodatkowo dysponować będzie atutem własnego boiska. Czy to wystarczy do wygrania meczu? Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

Sprawdź zapowiedź meczu Leeds United – Chelsea

Leeds – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Leeds – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Leeds – Chelsea, transmisja online

Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Leeds – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Leeds

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Leeds

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Leeds – Chelsea, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów beniaminek nie jest bez szans na sprawienie niespodzianki w środowy wieczór. Kurs na wygraną Leeds to 4.00. Wciąż najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada zwycięstwo Chelsea (współczynnik 1.92). Remis można natomiast zagrać po kursie 3.80.

Leeds Chelsea 4.00 3.80 1.92 Odds are subject to change. Last updated 3 grudnia 2025 17:23

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

