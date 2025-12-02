Leeds United – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Leeds – Chelsea: typy bukmacherskie
Na środę 3 grudnia w 14. serii gier Premier League zaplanowano mecz beniaminka i pretendenta do tytułu mistrzowskiego. Leeds United postara się o sprawienie niespodzianki z faworyzowaną Chelsea. Ostatnia wizyta The Blues na Elland Road zakończyła się dla nich porażką 0:3. O podobny scenariusz tym razem będzie niezwykle trudno, ale angielska piła potrafiła już nas zaskoczyć podobnymi historiami. Jak będzie tym razem? Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Leeds – Chelsea: ostatnie wyniki
Listopad był trudny dla beniaminka z siedzibą na Elland Road. Leeds rozegrało cztery mecze, w których doznało kompletu porażek. Szczególnie lepszy mógł być początek miesiąca, kiedy to drużyna Thomasa Franka uległa 0:3 Brighton i 1:3 Nottingham Forest. Później zdarzyły się porażki 1:2 z Aston Villą i 2:3 z Manchesterem City.
- Sprawdź: tabela Premier League
Chelsea ma za sobą wymagający tydzień, który zwieńczyła meczami z czołowymi klubami w Europie. The Blues zaczęli od domowej potyczki z Barceloną w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Hit ten padł łupem ekipy Enzo Mareski, która rozbiła mistrza Hiszpanii 3:0. Trudniejsze były derby Londynu z Arsenalem. Tego meczu nie udało się wygrać. Finalnie zespoły podzieliły się punktami po remisie 1:1.
Leeds – Chelsea: historia
Poprzednie mecze bezpośrednie tych drużyn przypadły na sezon 2022/2023. Fani Leeds zapewne nie mogą się doczekać konfrontacji z The Blues. Ostatnim razem ich ulubieńcy rozbili bowiem u siebie faworyta z Londynu stosunkiem bramek 3:0. Chelsea poradziła sobie natomiast między innymi w ostatniej pucharowej potyczce, która przypadła na luty ubiegłego roku (3:2 w 1/8 finału Pucharu Anglii).
Leeds – Chelsea: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy przewidują, że Chelsea powinna poradzić sobie w najbliższym meczu wyjazdowym z beniaminkiem. Kurs na zwycięstwo przyjezdnych z Londynu to około 1.80. Jeżeli uważasz, że Leeds United sprawi niespodziankę i sięgnie po trzy punkty, współczynnik na takie zdarzenie wynosi 4.20. Remi możesz zagrać po kursie między 3.70 a 3.85.
Leeds – Chelsea: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Leeds
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Leeds – Chelsea: przewidywane składy
Leeds – Chelsea: transmisja meczu
Mecz Leeds United – Chelsea odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.