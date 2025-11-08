Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: gdzie oglądać?
Przed nami starcie Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdańszczanie z dorobkiem 10 punktów zajmują 16. miejsce w stawce i walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej. Łodzianie z kolei posiadają na koncie 17 oczek, co daje im 11. pozycję. Obie drużyny będą chciały sięgnąć po cenne punkty, by poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: transmisja w TV
Ciekawie zapowiadający się pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński oraz Wojciech Jagoda.
Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: stream online
Spotkanie między Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź możesz obejrzeć także w internecie. Sobotnią potyczkę znajdziesz bowiem na platformie streamnigowej CANAL+ online.
