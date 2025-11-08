Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (08.11.2025)

11:54, 8. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Budowlanych czy zespół Widzewiaków - kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Początek tej ciekawej potyczki o godzinie 14:45.

Piłkarze Widzewa Łódź
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Przed nami starcie Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdańszczanie z dorobkiem 10 punktów zajmują 16. miejsce w stawce i walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej. Łodzianie z kolei posiadają na koncie 17 oczek, co daje im 11. pozycję. Obie drużyny będą chciały sięgnąć po cenne punkty, by poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Widzew Łódź.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: transmisja w TV

Ciekawie zapowiadający się pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński oraz Wojciech Jagoda.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: stream online

Spotkanie między Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź możesz obejrzeć także w internecie. Sobotnią potyczkę znajdziesz bowiem na platformie streamnigowej CANAL+ online.

Kto wygra?

  • Lechia
  • Padnie remis
  • Widzew
  • Lechia 50%
  • Padnie remis 0%
  • Widzew 50%

2+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Lechia Gdańsk – Widzew Łódź?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Widzew Łódź?

Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (8 listopada) o godzinie 14:45.

