Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Budowlanych czy zespół Widzewiaków - kto wyjdzie zwycięsko z tego starcia? Początek tej ciekawej potyczki o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: gdzie oglądać?

Przed nami starcie Lechii Gdańsk z Widzewem Łódź w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gdańszczanie z dorobkiem 10 punktów zajmują 16. miejsce w stawce i walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej. Łodzianie z kolei posiadają na koncie 17 oczek, co daje im 11. pozycję. Obie drużyny będą chciały sięgnąć po cenne punkty, by poprawić swoją sytuację w ligowej tabeli. Początek rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Lechia Gdańsk – Widzew Łódź.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: transmisja w TV

Ciekawie zapowiadający się pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Robert Skrzyński oraz Wojciech Jagoda.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: stream online

Spotkanie między Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź możesz obejrzeć także w internecie. Sobotnią potyczkę znajdziesz bowiem na platformie streamnigowej CANAL+ online.

Kto wygra? Lechia

Padnie remis

Widzew Lechia 50%

Padnie remis 0%

Widzew 50% 2+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Lechia Gdańsk – Widzew Łódź? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Lechia Gdańsk – Widzew Łódź? Pierwszy gwizdek wybrzmi już w sobotę (8 listopada) o godzinie 14:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.