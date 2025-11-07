Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

11:36, 7. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami interesujący pojedynek w ramach 15. serii gier polskiej ligi. Sprawdź zapowiedź tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Starcie na Polsat Plus Arenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 8 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 14:45.

Piłkarze Lechii Gdańsk
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy kibiców czeka potyczka pomiędzy Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź. Zespół Budowlanych zgromadził dotąd 10 punktów i zajmuje 16. miejsce w tabeli, co oznacza, że wciąż znajduje się w strefie spadkowej. W nieco lepszej sytuacji jest drużyna Widzewiaków, która posiada na swoim koncie 17 oczek, plasując się na 11. pozycji w stawce. Spotkanie w Gdańsku zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie ekipy mają o co walczyć. Początek starcia na Polsat Plus Arenie w sobotę, 8 listopada o godzinie 14:45.

Licząc na ofensywne podejście dwóch zespołów, spodziewam się otwartego widowiska pełnego dogodnych okazji. Uważam, że zarówno Lechia, jak i Widzew trafią do siatki, dlatego typuję w tym meczu bramki obu ekip. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

STS
1.62
BTTS – tak
Przejdź do STS
*Kursy z 06.11.2025 14⁚55 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Lechii z Widzewem sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda bardzo dobrze. Trenerzy mogą liczyć niemal na pełną dostępność swoich zawodników, co zapowiada emocjonujące i wyrównane spotkanie. Wszystko wskazuje na to, że niezdolnych do gry jest tylko trzech piłkarzy. Po stronie ekipy gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bohdana Sarnawskiego oraz Alvisa Jaunzemsa. W zespole gości lista nieobecnych jest jeszcze krótsza – na murawie nie zobaczymy bowiem jedynie Polydefkisa Volanakisa.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk i Widzew Łódź mogą być zadowolone ze swoich występów w Pucharze Polski, ponieważ obie drużyny awansowały do 1/8 finału rozgrywek. Gdańszczanie pokonali Puszczę Niepołomice 3:1, z kolei łodzianie wygrali 1:0 z Zagłębiem Lubin. Na ligowym podwórku zespoły te zanotowały jednak mniej satysfakcjonujące wyniki. W ostatniej kolejce Lechia przegrała 1:2 z Radomiakiem Radom, a Widzew zremisował 1:1 z Legią Warszawa.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, historia

Bezpośrednie pojedynki między Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź w ostatnim czasie były bardzo wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach dwukrotnie górą była Lechia, raz zwyciężył Widzew, zaś dwa mecze zakończyły się remisem, czyli podziałem punktów. Starcia tych ekip dostarczają dużych emocji, a o wyniku decydują detale. Drużyna z Gdańska w ostatnich latach prezentowała nieco większą skuteczność pod bramką rywali.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Zgodnie z wyliczeniami bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, mimo że goście plasują się wyżej w ligowej tabeli. Mianowicie, kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to mniej więcej 3.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa |

8 listopada 2025

14:45

2.30
3.40
3.00
Widzew Łódź
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 13:25.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Lechii
  • remisem
  • zwycięstwem Widzewa
  • zwycięstwem Lechii 50%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Widzewa 50%

4+ Votes

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek interesującej rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 14:45.

