Lechia Gdańsk – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami interesujący pojedynek w ramach 15. serii gier polskiej ligi. Sprawdź zapowiedź tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Starcie na Polsat Plus Arenie odbędzie się już w najbliższą sobotę, 8 listopada. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy kibiców czeka potyczka pomiędzy Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź. Zespół Budowlanych zgromadził dotąd 10 punktów i zajmuje 16. miejsce w tabeli, co oznacza, że wciąż znajduje się w strefie spadkowej. W nieco lepszej sytuacji jest drużyna Widzewiaków, która posiada na swoim koncie 17 oczek, plasując się na 11. pozycji w stawce. Spotkanie w Gdańsku zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ obie ekipy mają o co walczyć. Początek starcia na Polsat Plus Arenie w sobotę, 8 listopada o godzinie 14:45.

Licząc na ofensywne podejście dwóch zespołów, spodziewam się otwartego widowiska pełnego dogodnych okazji. Uważam, że zarówno Lechia, jak i Widzew trafią do siatki, dlatego typuję w tym meczu bramki obu ekip. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Lechii z Widzewem sytuacja kadrowa obu drużyn wygląda bardzo dobrze. Trenerzy mogą liczyć niemal na pełną dostępność swoich zawodników, co zapowiada emocjonujące i wyrównane spotkanie. Wszystko wskazuje na to, że niezdolnych do gry jest tylko trzech piłkarzy. Po stronie ekipy gospodarzy zabraknie kontuzjowanych Bohdana Sarnawskiego oraz Alvisa Jaunzemsa. W zespole gości lista nieobecnych jest jeszcze krótsza – na murawie nie zobaczymy bowiem jedynie Polydefkisa Volanakisa.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk i Widzew Łódź mogą być zadowolone ze swoich występów w Pucharze Polski, ponieważ obie drużyny awansowały do 1/8 finału rozgrywek. Gdańszczanie pokonali Puszczę Niepołomice 3:1, z kolei łodzianie wygrali 1:0 z Zagłębiem Lubin. Na ligowym podwórku zespoły te zanotowały jednak mniej satysfakcjonujące wyniki. W ostatniej kolejce Lechia przegrała 1:2 z Radomiakiem Radom, a Widzew zremisował 1:1 z Legią Warszawa.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, historia

Bezpośrednie pojedynki między Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź w ostatnim czasie były bardzo wyrównane. W pięciu poprzednich spotkaniach dwukrotnie górą była Lechia, raz zwyciężył Widzew, zaś dwa mecze zakończyły się remisem, czyli podziałem punktów. Starcia tych ekip dostarczają dużych emocji, a o wyniku decydują detale. Drużyna z Gdańska w ostatnich latach prezentowała nieco większą skuteczność pod bramką rywali.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Zgodnie z wyliczeniami bukmacherów faworytem sobotniego pojedynku są gospodarze, mimo że goście plasują się wyżej w ligowej tabeli. Mianowicie, kurs na wygraną Lechii Gdańsk wynosi około 2.30, typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to mniej więcej 3.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, przewidywane składy

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, kto wygra?

Lechia Gdańsk – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Widzewem Łódź w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek interesującej rywalizacji na Polsat Plus Arenie już w najbliższą sobotę, czyli 8 listopada, o godzinie 14:45.

