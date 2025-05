Lechia Gdańsk - Korona Kielce: gdzie oglądać mecz Ekstraklasy? Gdańszczanie walczą o utrzymanie, a zwycięstwo w niedzielnym spotkaniu przybliży ich do tego celu. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lechia - Korona.

PressFocus Na zdjęciu: Bujar Pllana

Lechia – Korona: gdzie oglądać?

Lechia Gdańsk zagra arcyważny mecz z Koroną Kielce w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zwycięstwo znacznie przybliży ich do utrzymania w lidze. Ponadto gdańszczanie przystąpią do spotkania uskrzydleni dwoma poprzednimi zwycięstwami. Z kolei ich rywale, czyli zespół z Kielc niespodziewanie awansował na 8. miejsce w tabeli, na co wpłynęła seria czterech meczów bez porażki z rzędu.

Lechia – Korona: transmisja w TV

Mecz Lechia – Korona odbędzie się w niedzielę (11 maja) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3.

Lechia – Korona: transmisja online

Transmisja z meczu będzie dostępna także drogą internetową dzięki usłudze CANAL+ online. Z okazji niedzielnego El Clasico za pierwszy miesiąc dostępu do pakietu Super Sport, który pozwala również oglądać wszystkie mecze Ekstraklasy, zapłacimy tylko 20 zł. Później cena wzrasta do 69 zł za miesiąc, ale w każdej chwili możemy zrezygnować z dalszej subskrypcji. Z oferty można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Lechia – Korona: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lechia Gdańsk

Remis

Korona Kielce Lechia Gdańsk 74%

Remis 4%

Korona Kielce 22% 27+ Votes

Lechia – Korona: kursy bukmacherskie

Bukmacher STS uznał, że faworytem niedzielnego spotkania będzie Lechia Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.10, zaś wygrana Korony Kielce została oszacowana ze współczynnikiem 3.60.

Lechia Gdańsk Korona Kielce 2.10 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 maja 2025 10:04 .

