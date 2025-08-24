Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (24.08.2025)

Lechia Gdańsk - Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można oglądać wielkie derby Trójmiasta, które zapowiadają się znakomicie.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: gdzie oglądać?

Derby Trójmiasta w tym sezonie zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Obie ekipy – zarówno Lechia Gdańsk, jak i Arka Gdynia – mają swoje problemy, przez co wiele wskazuje na to, że czeka nas spora liczba goli. Poza tym zawsze tego typu starcia charakteryzują się walecznością na boisku i chęcią udowodnienia wyższości nad rywalem.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport Premium, CANAL+ Sport 4k oraz CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji w Gdańsku o godzinie 17:30 w niedzielę 28 sierpnia 2025 roku.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: stream online

Spotkanie Lechii Gdańsk z Arką Gdynia będzie można obejrzeć także na platformie CANAL+ online. Można uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo, wystarczy tylko skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera Fortuna.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: kto wygra?

Kto wygra mecz? Lechia Gdańsk

Remis

Arka Gdynia Lechia Gdańsk 49%

Remis 8%

Arka Gdynia 43% 72+ Votes

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego derbowego starcia jest zespół Lechii Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.20. Z kolei remis można postawić za około 4.00. Jeśli uważamy jednak, że lepsza w tej rywalizacji okaże się drużyna z Gdyni, to trzy punkty Arki wyceniane są nawet na 3.35.

Lechia Gdańsk Arka Gdynia 2.15 4.00 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 15:40 .

