Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (24.08.2025)

Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: gdzie oglądać?
Derby Trójmiasta w tym sezonie zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Obie ekipy – zarówno Lechia Gdańsk, jak i Arka Gdynia – mają swoje problemy, przez co wiele wskazuje na to, że czeka nas spora liczba goli. Poza tym zawsze tego typu starcia charakteryzują się walecznością na boisku i chęcią udowodnienia wyższości nad rywalem.
Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport Premium, CANAL+ Sport 4k oraz CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji w Gdańsku o godzinie 17:30 w niedzielę 28 sierpnia 2025 roku.
Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: stream online
Spotkanie Lechii Gdańsk z Arką Gdynia będzie można obejrzeć także na platformie CANAL+ online. Można uzyskać do niej dostęp na 30 dni za darmo, wystarczy tylko skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera Fortuna.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Lechia Gdańsk 49%
- Remis 8%
- Arka Gdynia 43%
72+ Votes
Lechia Gdańsk – Arka Gdynia: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego derbowego starcia jest zespół Lechii Gdańsk. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi mniej więcej 2.20. Z kolei remis można postawić za około 4.00. Jeśli uważamy jednak, że lepsza w tej rywalizacji okaże się drużyna z Gdyni, to trzy punkty Arki wyceniane są nawet na 3.35.
Początek rywalizacji w Gdańsku o godzinie 17:30 w niedzielę 28 sierpnia 2025 roku.
Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport Premium, CANAL+ Sport 4k oraz CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.