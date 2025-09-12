Lech Poznań – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (12.09.2025)

Lech Poznań zagra z Zagłębiem Lubin przy Bułgarskiej w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek (12 września) o godz. 20:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz Lech - Zagłębie.

PressFocus Na zdjęciu: Bryan Fiabema

Lech – Zagłębie, gdzie obejrzeć?

Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin w ósmej serii gier PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz zagwarantował sobie udział w Lidze Konferencji. Do pierwszego meczu w europejskich pucharach zespół Nielsa Frederiksena ma blisko miesiąc i może skupić się na lidze. Mistrz Polski aktualnie zajmuje szóste miejsce i ma zaległe dwa mecze.

Miedziowi mają w swoim dorobku sześć punktów i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w ostatnim dniu letniego okna transferowego sięgnęli po Leonardo Rochę z Rakowa Częstochowa. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. W Lubinie liczą, że Portugalczyk będzie znów błyszczeć w ekstraklasie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią na to spotkanie.

Lech – Zagłębie, transmisja w TV

Spotkanie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin będzie transmitowane na żywo na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała. Początek meczu o godzinie 20:30.

Lech – Zagłębie, transmisja online

Mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin można też obejrzeć w internecie. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lech – Zagłębie, sonda

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Remis

Zagłębie Lubin Lech Poznań

Remis

Zagłębie Lubin 0 Votes

Lech – Zagłębie, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem spotkania jest Lech Poznań. Kurs na triumf Kolejorza wynosi około 1.60. Z kolei kurs na zwycięstwo Zagłębia Lubin wyceniono na około 5.50, natomiast ewentualny remis jest ustalony na poziomie około 4.50.

Lech Poznań Zagłębie Lubin 1.61 4.50 5.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 18:08 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Zagłębie Lubin? Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin? Mecz zostanie rozegrany w piątek (12 września) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.