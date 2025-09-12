Lech Poznań – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (12.09.2025)

Lech – Zagłębie, gdzie obejrzeć?
Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin w ósmej serii gier PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz zagwarantował sobie udział w Lidze Konferencji. Do pierwszego meczu w europejskich pucharach zespół Nielsa Frederiksena ma blisko miesiąc i może skupić się na lidze. Mistrz Polski aktualnie zajmuje szóste miejsce i ma zaległe dwa mecze.
Miedziowi mają w swoim dorobku sześć punktów i znajdują się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w ostatnim dniu letniego okna transferowego sięgnęli po Leonardo Rochę z Rakowa Częstochowa. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. W Lubinie liczą, że Portugalczyk będzie znów błyszczeć w ekstraklasie. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią na to spotkanie.
Lech – Zagłębie, transmisja w TV
Spotkanie Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin będzie transmitowane na żywo na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Adam Szała. Początek meczu o godzinie 20:30.
Lech – Zagłębie, transmisja online
Mecz Lech Poznań – Zagłębie Lubin można też obejrzeć w internecie. Transmisje ze wszystkich spotkań PKO BP Ekstraklasy są dostępne na platformie CANAL+ online.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lech – Zagłębie, sonda
Kto wygra mecz?
- Lech Poznań
- Remis
- Zagłębie Lubin
0 Votes
Lech – Zagłębie, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem spotkania jest Lech Poznań. Kurs na triumf Kolejorza wynosi około 1.60. Z kolei kurs na zwycięstwo Zagłębia Lubin wyceniono na około 5.50, natomiast ewentualny remis jest ustalony na poziomie około 4.50.
Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w piątek (12 września) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.