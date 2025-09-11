Lech Poznań – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2025)

Lech – Zagłębie: typy bukmacherskie
Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin w piątek (12 września, godz. 20:30) w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Głównym celem Kolejorza na początku sezonu był awans do europejskich pucharów i to zadanie udało się w pełni zrealizować. Jesienią mistrz Polski zagra w Lidze Konferencji m.in. z hiszpańskim Rayo Vallecano oraz niemieckim FSV Mainz.
Na ligowym podwórku poznaniacy mają jeszcze sporo do nadrobienia. Do tej pory rozegrali dwa spotkania mniej niż większość rywali, a mimo to z dorobkiem 10 punktów plasują się na 6. miejscu w tabeli. Znacznie trudniejszą sytuację ma drużyna Leszka Ojrzyńskiego.
Miedziowi odnieśli tylko jedno zwycięstwo i zajmują 15. lokatę. W ostatnim dniu letniego okna transferowego do zespołu dołączył Leonardo Rocha z Rakowa Częstochowa. Portugalski napastnik został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. 28-latek nie błyszczał w barwach częstochowian tak, jak wcześniej w Radomiaku, ale w Lubinie liczą, że odzyska skuteczność. Lech jest zdecydowanym faworytem piątkowego starcia i moim zdaniem zdoła wywiązywać się z tej roli. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.
Lech – Zagłębie: ostatnie wyniki
Poznaniacy w dobrym stylu weszli w przerwę reprezentacyjną. Kolejorz pokonał Widzew Łódź (2:1) po bramkach Luisa Palmy i Bryana Fiabemy. Wcześniej mistrzowie Polski musieli uznać wyższość belgijskiego KRC Genk w eliminacjach Ligi Europy. Choć w pierwszym meczu wysoko przegrali u siebie (1:5), to w rewanżu pokazali charakter, wygrywając (2:1). W lidze Lech nie ustrzegł się potknięć. Niespodziewanie stracili punkty z Koroną Kielce (1:1), a bohaterem gospodarzy został wówczas Honduranin Palma, który w końcówce meczu uratował remis.
Zagłębie w ostatnich pięciu meczach prezentowało formę w kratkę. Miedziowi odnieśli jedno zwycięstwo, ponieśli jedną porażkę i aż trzy razy dzielili się punktami z rywalami. Lubinianie szczególnie mogą żałować przegranej z beniaminkiem z Płocka (1:2). Po golu Marcela Reguły wyszli na prowadzenie, ale w drugiej połowie beniaminek odwrócił losy meczu. W ostatnim spotkaniu z Piastem Gliwice (1:1) ważną rolę odegrał Michail Kosidis, który skutecznie wykorzystał rzut karny w 98. minucie.
Lech – Zagłębie: historia
W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach lepszy bilans notuje Lech, który aż trzy razy pokonał Zagłębie. W poprzednim sezonie przy Bułgarskiej górą byli gospodarze. Kolejorz wygrał (3:1), a bohaterem meczu został Patrik Walemark, autor dwóch trafień. Szwedzki skrzydłowy podczas letnich przygotowań doznał poważnej kontuzji i przeszedł operację. Do gry ma wrócić dopiero na początku przyszłego roku. Warto dodać, że Zagłębie po raz ostatni ograło Lecha w lutym 2023 roku i był to ich jedyny triumf nad Kolejorzem w ciągu ostatnich pięciu lat.
Lech – Zagłębie: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Lech Poznań. Kursy na zwycięstwo Kolejorza ustalono na poziomie około 1.60. Z kolei wygraną Zagłębia Lubin można obstawić kursem około 5.60. Remis wyceniany jest na około 4.30.
Lech – Zagłębie: przewidywane składy
|3Alex Douglas
|9Mikael Ishak
|15Michal Gurgul
|21Bartlomiej Baranski
|31Krzysztof Bakowski
|53Sammy Dudek
|56Kornel Lisman
|99Pablo Rodriguez
|6Timothy Noor Ouma
|1Jasmin Burić
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|11Arkadiusz Woźniak
|16Josip Corluka
|17Mateusz Wdowiak
|20Mateusz Dziewiatowski
|26Jakub Kolan
|31Igor Orlikowski
|71Kamil Nowogonski
|77Kajetan Szmyt
|99Cyprian Popielec
Lech – Zagłębie: sonda
Kto wygra mecz?
- Lech Poznań
- Remis
- Zagłębie Lubin
0 Votes
Lech – Zagłębie: transmisja meczu
Mecz Lech Poznań – Zagłębie w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek, 12 września, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+online.
