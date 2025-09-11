Lech Poznań – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (12.09.2025)

19:39, 11. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań - Zagłębie Lubin to mecz 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy Bułgarskiej rozpocznie się już w piątek (12 września) o godz. 20:30. Sprawdź typy oraz kursy na mecz.

Filip Jagiełło
PressFocus Na zdjęciu: Filip Jagiełło

Lech – Zagłębie: typy bukmacherskie

Lech Poznań podejmie Zagłębie Lubin w piątek (12 września, godz. 20:30) w 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Głównym celem Kolejorza na początku sezonu był awans do europejskich pucharów i to zadanie udało się w pełni zrealizować. Jesienią mistrz Polski zagra w Lidze Konferencji m.in. z hiszpańskim Rayo Vallecano oraz niemieckim FSV Mainz.

Na ligowym podwórku poznaniacy mają jeszcze sporo do nadrobienia. Do tej pory rozegrali dwa spotkania mniej niż większość rywali, a mimo to z dorobkiem 10 punktów plasują się na 6. miejscu w tabeli. Znacznie trudniejszą sytuację ma drużyna Leszka Ojrzyńskiego.

Miedziowi odnieśli tylko jedno zwycięstwo i zajmują 15. lokatę. W ostatnim dniu letniego okna transferowego do zespołu dołączył Leonardo Rocha z Rakowa Częstochowa. Portugalski napastnik został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. 28-latek nie błyszczał w barwach częstochowian tak, jak wcześniej w Radomiaku, ale w Lubinie liczą, że odzyska skuteczność. Lech jest zdecydowanym faworytem piątkowego starcia i moim zdaniem zdoła wywiązywać się z tej roli. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

1.60
Wygrana Lecha Poznań
*Kursy z 11.09.2025 10⁚28 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Lech – Zagłębie: ostatnie wyniki

Poznaniacy w dobrym stylu weszli w przerwę reprezentacyjną. Kolejorz pokonał Widzew Łódź (2:1) po bramkach Luisa Palmy i Bryana Fiabemy. Wcześniej mistrzowie Polski musieli uznać wyższość belgijskiego KRC Genk w eliminacjach Ligi Europy. Choć w pierwszym meczu wysoko przegrali u siebie (1:5), to w rewanżu pokazali charakter, wygrywając (2:1). W lidze Lech nie ustrzegł się potknięć. Niespodziewanie stracili punkty z Koroną Kielce (1:1), a bohaterem gospodarzy został wówczas Honduranin Palma, który w końcówce meczu uratował remis.

Zagłębie w ostatnich pięciu meczach prezentowało formę w kratkę. Miedziowi odnieśli jedno zwycięstwo, ponieśli jedną porażkę i aż trzy razy dzielili się punktami z rywalami. Lubinianie szczególnie mogą żałować przegranej z beniaminkiem z Płocka (1:2). Po golu Marcela Reguły wyszli na prowadzenie, ale w drugiej połowie beniaminek odwrócił losy meczu. W ostatnim spotkaniu z Piastem Gliwice (1:1) ważną rolę odegrał Michail Kosidis, który skutecznie wykorzystał rzut karny w 98. minucie.

Lech – Zagłębie: historia

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach lepszy bilans notuje Lech, który aż trzy razy pokonał Zagłębie. W poprzednim sezonie przy Bułgarskiej górą byli gospodarze. Kolejorz wygrał (3:1), a bohaterem meczu został Patrik Walemark, autor dwóch trafień. Szwedzki skrzydłowy podczas letnich przygotowań doznał poważnej kontuzji i przeszedł operację. Do gry ma wrócić dopiero na początku przyszłego roku. Warto dodać, że Zagłębie po raz ostatni ograło Lecha w lutym 2023 roku i był to ich jedyny triumf nad Kolejorzem w ciągu ostatnich pięciu lat.

Lech – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Lech Poznań. Kursy na zwycięstwo Kolejorza ustalono na poziomie około 1.60. Z kolei wygraną Zagłębia Lubin można obstawić kursem około 5.60. Remis wyceniany jest na około 4.30.

Lech Poznań
Remis
Zagłębie Lubin
1.55
4.25
5.50
1.60
4.20
5.60
1.54
4.30
5.50
1.60
4.30
5.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 września 2025 07:28.

Lech – Zagłębie: przewidywane składy

Lech – Zagłębie: sonda

Kto wygra mecz?

  • Lech Poznań
  • Remis
  • Zagłębie Lubin
  • Lech Poznań
  • Remis
  • Zagłębie Lubin

0 Votes

Lech – Zagłębie: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Zagłębie w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w piątek, 12 września, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+online.

