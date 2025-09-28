Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?
Jednym z trzech niedzielnych hitów w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja Lech Poznań – Jagiellonia Białystok. Mecz tego kalibru nie powinien wymagać specjalnego zaproszenia. Na około czterdziestotysięcznym obiekcie zagrają dwaj ostatni mistrzowie Polski oraz kandydaci do tytułu także w sezonie 2025/2026. W Poznaniu nie powinno zabraknąć jakości piłkarskiej oraz sporej dawki emocji.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu Lech Poznań – Jagiellonia Białystok.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: transmisja TV
Hitowy mecz z udziałem Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Adam Marchliński i Adam Szała.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: stream online
To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Lecha 64%
- Remis 14%
- Wygrana Jagiellonii 21%
14+ Votes
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Lech Poznań. Kurs na zwycięstwo piłkarzy aktualnego mistrza Polski wynosi mniej więcej 2.05. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 3.85 Niewiele wyższy współczynnik można wykorzystać stawiając na sukces Jagiellonii Białystok (3.50).
