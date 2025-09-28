Lech Poznań - Jagiellonia Białystok transmisja TV i online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na 28 września mecz 10. kolejki Ekstraklasy.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać?

Jednym z trzech niedzielnych hitów w PKO Ekstraklasie będzie rywalizacja Lech Poznań – Jagiellonia Białystok. Mecz tego kalibru nie powinien wymagać specjalnego zaproszenia. Na około czterdziestotysięcznym obiekcie zagrają dwaj ostatni mistrzowie Polski oraz kandydaci do tytułu także w sezonie 2025/2026. W Poznaniu nie powinno zabraknąć jakości piłkarskiej oraz sporej dawki emocji.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Lech Poznań – Jagiellonia Białystok.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: transmisja TV

Hitowy mecz z udziałem Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok rozpocznie się o godzinie 14:45. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Adam Marchliński i Adam Szała.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: stream online

To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Lecha

Remis

Wygrana Jagiellonii Wygrana Lecha 64%

Remis 14%

Wygrana Jagiellonii 21% 14+ Votes

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Lech Poznań. Kurs na zwycięstwo piłkarzy aktualnego mistrza Polski wynosi mniej więcej 2.05. Z kolei remis w tym starciu można postawić nawet za około 3.85 Niewiele wyższy współczynnik można wykorzystać stawiając na sukces Jagiellonii Białystok (3.50).

Lech Poznań Jagiellonia Białystok 1.97 3.85 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 września 2025 14:54 .

Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok? Niedzielny mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok rozpocznie się o godzinie 14:45. Gdzie obejrzeć mecz Lech Poznań – Jagiellonia Białystok? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

