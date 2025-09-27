Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania
W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy nie brakuje hitowych spotkań. Z pewnością na takie miano zasługuje starcie Lech Poznań – Jagiellonia Białystok. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu zobaczymy w akcji dwóch ostatnich mistrzów Polski.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Wytypowanie faworyta nie należy do łatwych zadań. Niels Frederiksen i Adrian Siemieniec mają remisowy bilans, chociaż bardziej przekonujący triumf odniósł w poprzednim sezonie duński trener. Z kolei w bieżącej kampanii lepiej wypada zespół gości. Pewne są natomiast emocje, które czekają nas w tym pojedynku. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa
Radosław Murawski
Uraz nogi
Niepewny
Daniel Håkans
Uraz kostki
Nieznany
Patrik Walemark
Uraz więzadła
Połowa października 2025
Ali Gholizadeh
Uraz uda
Początek października 2025
Luis Palma
Czerwona kartka
Po 1 meczu
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki
Lech w ostatnich tygodniach złapał oddech od europejskiej rywalizacji. Cztery poprzednie spotkania poznaniacy rozegrali w ramach Ekstraklasy. Mistrz Polski nie spisał się jednak zbyt dobrze na krajowym podwórku. Zespół Nielsa Frederiksena nie uniknął wpadek, jak chociażby domowa porażka z Zagłębiem Lubin 1:2. Sporo do życzenia pozostawił też niedawny remis 2:2 w Częstochowie z Rakowem.
W analogicznym okresie niepokonana pozostaje Jagiellonia. Białostoczanie nie gwarantują swoim kibicom wielu goli. Skromne zdobycze w ofensywie wystarczają jednak do bardzo solidnego punktowania w postaci ośmiu oczek w czterech ostatnich meczach. W tygodniu Adrian Siemieniec i spółka zremisowali bezbramkowo w Warszawie z Legią.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, historia
Mecz bezpośrednie drużyn Poznania i Białegostoku to gwarant emocji na dużą skalę. Lech będzie chciał się zrewanżować Jagiellonii za wyjazdową porażkę 1:2. Najlepiej w podobnym stylu, jak przy poprzednim spotkaniu w Wielkopolsce, gdzie gospodarze rozbili ekipę z Podlasia aż 5:0. O powtórkę takiego rezultatu może być jednak niezwykle trudno.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie
Za faworyta niedzielnej konfrontacji powszechnie uważani są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Historia tego sezonu w wykonaniu mistrza Polski pokazuje jednak, że niekoniecznie musi to przełożyć się na zwyciestwo. Mimo tego współczynnik na sukces Lecha Poznań to około 2.00. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.80, natomiast typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 3.35. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy
|4João Moutinho
|7Yannick Agnero
|14Leo Bengtsson
|19Bryan Fiabema
|20Robert Gumny
|27Wojciech Mońka
|31Krzysztof Bakowski
|43Antoni Kozubal
|72Mateusz Skrzypczak
|99Pablo Rodriguez
|3Dusan Stojinovic
|6Taras Romanczuk
|7Alejandro Pozo
|8Dawid Drachal
|10Afimico Pululu
|13Bernardo Vital
|17Youssuf Sylla
|19Alejandro Cantero
|22Miłosz Piekutowski
|25Aziel Jackson
|72Kamil Jóźwiak
|86Bartosz Mazurek
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Lecha
- Remis
- Wygrana Jagiellonii
0 Votes
Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu
Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę, 28 września o godzinie 14:45.
Reklama
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.