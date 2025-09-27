Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

27. września 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok: typy i kursy na hit 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy z udziałem dwóch ostatnich mistrzów Polski.

Joel Pereira
PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy nie brakuje hitowych spotkań. Z pewnością na takie miano zasługuje starcie Lech PoznańJagiellonia Białystok. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu zobaczymy w akcji dwóch ostatnich mistrzów Polski.

Wytypowanie faworyta nie należy do łatwych zadań. Niels Frederiksen i Adrian Siemieniec mają remisowy bilans, chociaż bardziej przekonujący triumf odniósł w poprzednim sezonie duński trener. Z kolei w bieżącej kampanii lepiej wypada zespół gości. Pewne są natomiast emocje, które czekają nas w tym pojedynku. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

*Kursy z 27.09.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Lech w ostatnich tygodniach złapał oddech od europejskiej rywalizacji. Cztery poprzednie spotkania poznaniacy rozegrali w ramach Ekstraklasy. Mistrz Polski nie spisał się jednak zbyt dobrze na krajowym podwórku. Zespół Nielsa Frederiksena nie uniknął wpadek, jak chociażby domowa porażka z Zagłębiem Lubin 1:2. Sporo do życzenia pozostawił też niedawny remis 2:2 w Częstochowie z Rakowem.

W analogicznym okresie niepokonana pozostaje Jagiellonia. Białostoczanie nie gwarantują swoim kibicom wielu goli. Skromne zdobycze w ofensywie wystarczają jednak do bardzo solidnego punktowania w postaci ośmiu oczek w czterech ostatnich meczach. W tygodniu Adrian Siemieniec i spółka zremisowali bezbramkowo w Warszawie z Legią.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, historia

Mecz bezpośrednie drużyn Poznania i Białegostoku to gwarant emocji na dużą skalę. Lech będzie chciał się zrewanżować Jagiellonii za wyjazdową porażkę 1:2. Najlepiej w podobnym stylu, jak przy poprzednim spotkaniu w Wielkopolsce, gdzie gospodarze rozbili ekipę z Podlasia aż 5:0. O powtórkę takiego rezultatu może być jednak niezwykle trudno.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnej konfrontacji powszechnie uważani są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Historia tego sezonu w wykonaniu mistrza Polski pokazuje jednak, że niekoniecznie musi to przełożyć się na zwyciestwo. Mimo tego współczynnik na sukces Lecha Poznań to około 2.00. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.80, natomiast typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 3.35. Zakładając konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę, 28 września o godzinie 14:45.

