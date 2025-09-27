Lech Poznań – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Joel Pereira

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, typy i przewidywania

W 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy nie brakuje hitowych spotkań. Z pewnością na takie miano zasługuje starcie Lech Poznań – Jagiellonia Białystok. Na stadionie przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu zobaczymy w akcji dwóch ostatnich mistrzów Polski.

Wytypowanie faworyta nie należy do łatwych zadań. Niels Frederiksen i Adrian Siemieniec mają remisowy bilans, chociaż bardziej przekonujący triumf odniósł w poprzednim sezonie duński trener. Z kolei w bieżącej kampanii lepiej wypada zespół gości. Pewne są natomiast emocje, które czekają nas w tym pojedynku. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Lech Poznań Zawodnik Powrót Radosław Murawski Uraz nogi Niepewny Daniel Håkans Uraz kostki Nieznany Patrik Walemark Uraz więzadła Połowa października 2025 Ali Gholizadeh Uraz uda Początek października 2025 Luis Palma Czerwona kartka Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, ostatnie wyniki

Lech w ostatnich tygodniach złapał oddech od europejskiej rywalizacji. Cztery poprzednie spotkania poznaniacy rozegrali w ramach Ekstraklasy. Mistrz Polski nie spisał się jednak zbyt dobrze na krajowym podwórku. Zespół Nielsa Frederiksena nie uniknął wpadek, jak chociażby domowa porażka z Zagłębiem Lubin 1:2. Sporo do życzenia pozostawił też niedawny remis 2:2 w Częstochowie z Rakowem.

W analogicznym okresie niepokonana pozostaje Jagiellonia. Białostoczanie nie gwarantują swoim kibicom wielu goli. Skromne zdobycze w ofensywie wystarczają jednak do bardzo solidnego punktowania w postaci ośmiu oczek w czterech ostatnich meczach. W tygodniu Adrian Siemieniec i spółka zremisowali bezbramkowo w Warszawie z Legią.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, historia

Mecz bezpośrednie drużyn Poznania i Białegostoku to gwarant emocji na dużą skalę. Lech będzie chciał się zrewanżować Jagiellonii za wyjazdową porażkę 1:2. Najlepiej w podobnym stylu, jak przy poprzednim spotkaniu w Wielkopolsce, gdzie gospodarze rozbili ekipę z Podlasia aż 5:0. O powtórkę takiego rezultatu może być jednak niezwykle trudno.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnej konfrontacji powszechnie uważani są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Historia tego sezonu w wykonaniu mistrza Polski pokazuje jednak, że niekoniecznie musi to przełożyć się na zwyciestwo. Mimo tego współczynnik na sukces Lecha Poznań to około 2.00. Kurs na remis wynosi mniej więcej 3.80, natomiast typ na zwycięstwo Jagiellonii Białystok to około 3.35.

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, przewidywane składy

Lech Poznań Niels Frederiksen Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Lech Poznań Niels Frederiksen 4-4-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 41 Mrożek 2 Pereira 16 Milic 3 Douglas 15 Gurgul 6 Ouma 24 Jagiełło 23 Thórdarson 56 Lisman 88 Ismaheel 9 Ishak 80 Pietuszewski 18 Prip 9 Rallis 21 Lozano 11 Balleste 31 Flach 27 Wdowik 4 Kobayashi 70 Pelmard 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 41 Mrożek 2 Pereira 16 Milic 3 Douglas 15 Gurgul 6 Ouma 24 Jagiełło 23 Thórdarson 56 Lisman 88 Ismaheel 9 Ishak 80 Pietuszewski 18 Prip 9 Rallis 21 Lozano 11 Balleste 31 Flach 27 Wdowik 4 Kobayashi 70 Pelmard 15 Wojtuszek 50 Abramowicz 4-4-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 4 João Moutinho 7 Yannick Agnero 14 Leo Bengtsson 19 Bryan Fiabema 20 Robert Gumny 27 Wojciech Mońka 31 Krzysztof Bakowski 43 Antoni Kozubal 72 Mateusz Skrzypczak 99 Pablo Rodriguez 3 Dusan Stojinovic 6 Taras Romanczuk 7 Alejandro Pozo 8 Dawid Drachal 10 Afimico Pululu 13 Bernardo Vital 17 Youssuf Sylla 19 Alejandro Cantero 22 Miłosz Piekutowski 25 Aziel Jackson 72 Kamil Jóźwiak 86 Bartosz Mazurek

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, kto wygra?

Lech Poznań – Jagiellonia Białystok, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji już w najbliższą niedzielę, 28 września o godzinie 14:45.

