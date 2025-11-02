Lech Poznań – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.11.2025)

Lech – Motor: gdzie oglądać?
Lech Poznań podejmie przy Bułgarskiej Motor Lublin w spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla Kolejorza będzie to doskonała okazja, by w końcu przerwać serię bez zwycięstwa w lidze i ponownie cieszyć się z kompletu punktów przed własną publicznością. Podopieczni Nielsa Frederiksena w tygodniu zapewnili sobie awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski, pokonując czwartoligowego Gryfa Słupsk (2:1).
W Lublinie nastroje również się poprawiły. Po efektownym zwycięstwie nad Widzewem Łódź (3:0) ekipa Mateusza Stolarskiego oddaliła się od strefy spadkowej. Mimo wcześniejszych spekulacji o możliwej zmianie trenera, drużyna chce pokazać, że potrafi walczyć również z wyżej notowanymi rywalami. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin.
Lech – Motor: transmisja w TV
Spotkanie Lecha Poznań z Motorem Lublin będzie do objerzenia na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Do skomentowania starcia w stolicy Wielkopolski zostali wyznaczeni Robert Skrzyński i Marcin Żewłakow. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej rozbrzmi o godzinie 14:45.
Lech – Motor: stream online
Mecz Lech Poznań – Motor Lublin będzie także transmitowany w serwisie CANAL+ online. Spotkanie jest dostępne w pakiecie Super Sport, w którym są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów i Premier League.
Lech – Motor: sonda
Kto wygra mecz przy Bułgarskiej w Poznaniu?
- Lech 58%
- Będzie remis 33%
- Motor 8%
12+ Votes
Lech – Motor: kursy bukmacherskie
Faworytem nadchodzącego spotkania przy Bułgarskiej w ofercie bukmacherów jest Lech Poznań. Kursy na zwycięstwo Kolejorza utrzymują się w okolicach 1.53. Triumf Motoru Lublin można typować po kursie około 5.40, natomiast remis wyceniany jest na poziomie 4.60.
