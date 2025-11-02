Lech Poznań – Motor Lublin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.11.2025)

Lech Poznań zagra na własnym obiekcie z Motorem Lublin w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz w stolicy Wielkopolski rozpocznie się w niedzielę (2 listopada) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie będzie transmisja na żywo w TV i online.

Lech – Motor: gdzie oglądać?

Lech Poznań podejmie przy Bułgarskiej Motor Lublin w spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Dla Kolejorza będzie to doskonała okazja, by w końcu przerwać serię bez zwycięstwa w lidze i ponownie cieszyć się z kompletu punktów przed własną publicznością. Podopieczni Nielsa Frederiksena w tygodniu zapewnili sobie awans do 1/8 finału STS Pucharu Polski, pokonując czwartoligowego Gryfa Słupsk (2:1).

W Lublinie nastroje również się poprawiły. Po efektownym zwycięstwie nad Widzewem Łódź (3:0) ekipa Mateusza Stolarskiego oddaliła się od strefy spadkowej. Mimo wcześniejszych spekulacji o możliwej zmianie trenera, drużyna chce pokazać, że potrafi walczyć również z wyżej notowanymi rywalami. Przeczytaj naszą zapowiedź meczu Lech Poznań – Pogoń Szczecin.

Lech – Motor: transmisja w TV

Spotkanie Lecha Poznań z Motorem Lublin będzie do objerzenia na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Do skomentowania starcia w stolicy Wielkopolski zostali wyznaczeni Robert Skrzyński i Marcin Żewłakow. Pierwszy gwizdek przy Bułgarskiej rozbrzmi o godzinie 14:45.

Lech – Motor: stream online

Mecz Lech Poznań – Motor Lublin będzie także transmitowany w serwisie CANAL+ online. Spotkanie jest dostępne w pakiecie Super Sport, w którym są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów i Premier League.

Lech – Motor: sonda

Kto wygra mecz przy Bułgarskiej w Poznaniu? Lech

Będzie remis

Motor Lech 58%

Będzie remis 33%

Motor 8% 12+ Votes

Lech – Motor: kursy bukmacherskie

Faworytem nadchodzącego spotkania przy Bułgarskiej w ofercie bukmacherów jest Lech Poznań. Kursy na zwycięstwo Kolejorza utrzymują się w okolicach 1.53. Triumf Motoru Lublin można typować po kursie około 5.40, natomiast remis wyceniany jest na poziomie 4.60.

Lech Poznań Motor Lublin 1.57 4.65 5.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 13:54 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Lech Poznań – Motor Lublin? Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Lech Poznań – Motor Lublin? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (2 listopada) o godzinie 14:45.

