Lech Poznań – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2025)

10:34, 1. listopada 2025
Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań podejmuje Motor Lubin w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie przy Bułgarskiej rozpocznie się w niedzielę (2 listopada) o godz. 14:45. Kolejorz czeka na triumf na krajowym podwórku od sierpnia.

Luis Palma
PressFocus Na zdjęciu: Luis Palma

Lech – Motor: typy bukmacherskie

Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Motor Lublin w niedzielnym spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski w tym tygodniu awansował do 1/8 finału Pucharu Polski, pokonując czwartoligowego Gryfa Słupsk (2:1). Choć Kolejorz kontrolował większość spotkania, kibice drżeli o wynik aż do ostatnich minut.

Podopieczni Nielsa Frederiksena zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli i mają za sobą dwa ligowe remisy z rzędu. Dla Lecha będzie to okazja, by w końcu przełamać się przed własną publicznością. Poznaniacy czekają na ligowe zwycięstwo przy Bułgarskiej od końca sierpnia.

W Lublinie z kolei coraz głośniej mówi się o możliwej zmianie trenera, jednak Mateusz Stolarski utrzymał posadę. Zwycięstwo nad Widzewem Łódź (3:0) poprawiło nastroje w zespole, który aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Każdy zdobyty punkt jest więc na wagę złota. Uważam, że niedzielny mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

STS
1.50
Wygrana Lecha Poznań
*Kursy z 01.11.2025 8⁚50 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Lech – Motor: ostatnie wyniki

Filip Jagiełło i Joel Pereira zapewnili Lechowi awans do 1/8 finału Pucharu Polski, prowadząc Kolejorza do wygranej w Słupsku z Gryfem (2:1). Mistrzowie Polski w ostatnich tygodniach prezentują nierówną formę. Wcześniej bezbramkowo zremisowali w rozczarowującym hicie z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej, a sensacyjnie przegrali w Lidze Konferencji z gibraltarskim Lincoln Red Imps (0:1). W Ekstraklasie poznaniacy wcześniej zremisowali z Pogonią Szczecin (2:2) i pokonali GKS Katowice (1:0).

Motor natomiast zakończył swoją przygodę z Pucharem Polski już we wrześniu, dzięki czemu miał więcej czasu na przygotowania do starcia w Poznaniu. Przed tygodniem podopieczni Mateusza Stolarskiego pewnie pokonali Widzew Łódź (3:0), a bohaterem spotkania został Karol Czubak, który ustrzelił dublet. Wcześniej lublinianie przegrali z GKS-em Katowice (2:5) i Rakowem Częstochowa (0:2), zremisowali z Radomiakiem Radom (2:2) oraz odpadli z Pucharu Polski po porażce z Arką Gdynia (0:1).

Lech – Motor: historia

W XXI wieku Lech i Motor po raz pierwszy zmierzyli się na tym samym poziomie rozgrywek dopiero w ubiegłym sezonie. W pierwszym spotkaniu, rozegranym w Poznaniu doszło do sporej niespodzianki. Trzy punkty powędrowały do Lublina po zwycięstwie (2:1). Choć Kolejorz objął prowadzenie po golu Mikaela Ishaka, to Motor odpowiedział dwoma trafieniami Samuela Mraza. W rewanżu Lech wziął odwet, wygrywając (2:1). Na listę strzelców wpisali się Patrik Walemark oraz ponownie Ishak.

Lech – Motor: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu przy Bułgarskiej w ofercie bukmacherów jest Lech Poznań. Kursy na wygraną Kolejorza oscylują w granicach 1.50-1.53. Zwycięstwo zawodników Motoru Lublin można obstawić z kursem około 5.40. Remis to kurs mniej więcej 4.60.

Lech Poznań
Remis
Motor Lublin
1.53
4.60
5.40
1.50
4.55
5.30
1.53
4.60
5.40
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 06:54.

Lech – Motor: przewidywane składy

Lech – Motor: transmisja meczu

Mecz Lech Poznań – Motor Lublin w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę (2 listopada) o godzinie 14:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online.

