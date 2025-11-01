Lech Poznań – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2025)

Lech – Motor: typy bukmacherskie
Lech Poznań podejmie na własnym stadionie Motor Lublin w niedzielnym spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mistrz Polski w tym tygodniu awansował do 1/8 finału Pucharu Polski, pokonując czwartoligowego Gryfa Słupsk (2:1). Choć Kolejorz kontrolował większość spotkania, kibice drżeli o wynik aż do ostatnich minut.
Podopieczni Nielsa Frederiksena zajmują obecnie 6. miejsce w tabeli i mają za sobą dwa ligowe remisy z rzędu. Dla Lecha będzie to okazja, by w końcu przełamać się przed własną publicznością. Poznaniacy czekają na ligowe zwycięstwo przy Bułgarskiej od końca sierpnia.
W Lublinie z kolei coraz głośniej mówi się o możliwej zmianie trenera, jednak Mateusz Stolarski utrzymał posadę. Zwycięstwo nad Widzewem Łódź (3:0) poprawiło nastroje w zespole, który aktualnie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Każdy zdobyty punkt jest więc na wagę złota. Uważam, że niedzielny mecz zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Lech – Motor: ostatnie wyniki
Filip Jagiełło i Joel Pereira zapewnili Lechowi awans do 1/8 finału Pucharu Polski, prowadząc Kolejorza do wygranej w Słupsku z Gryfem (2:1). Mistrzowie Polski w ostatnich tygodniach prezentują nierówną formę. Wcześniej bezbramkowo zremisowali w rozczarowującym hicie z Legią Warszawa przy Łazienkowskiej, a sensacyjnie przegrali w Lidze Konferencji z gibraltarskim Lincoln Red Imps (0:1). W Ekstraklasie poznaniacy wcześniej zremisowali z Pogonią Szczecin (2:2) i pokonali GKS Katowice (1:0).
Motor natomiast zakończył swoją przygodę z Pucharem Polski już we wrześniu, dzięki czemu miał więcej czasu na przygotowania do starcia w Poznaniu. Przed tygodniem podopieczni Mateusza Stolarskiego pewnie pokonali Widzew Łódź (3:0), a bohaterem spotkania został Karol Czubak, który ustrzelił dublet. Wcześniej lublinianie przegrali z GKS-em Katowice (2:5) i Rakowem Częstochowa (0:2), zremisowali z Radomiakiem Radom (2:2) oraz odpadli z Pucharu Polski po porażce z Arką Gdynia (0:1).
Lech – Motor: historia
W XXI wieku Lech i Motor po raz pierwszy zmierzyli się na tym samym poziomie rozgrywek dopiero w ubiegłym sezonie. W pierwszym spotkaniu, rozegranym w Poznaniu doszło do sporej niespodzianki. Trzy punkty powędrowały do Lublina po zwycięstwie (2:1). Choć Kolejorz objął prowadzenie po golu Mikaela Ishaka, to Motor odpowiedział dwoma trafieniami Samuela Mraza. W rewanżu Lech wziął odwet, wygrywając (2:1). Na listę strzelców wpisali się Patrik Walemark oraz ponownie Ishak.
Lech – Motor: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu przy Bułgarskiej w ofercie bukmacherów jest Lech Poznań. Kursy na wygraną Kolejorza oscylują w granicach 1.50-1.53. Zwycięstwo zawodników Motoru Lublin można obstawić z kursem około 5.40. Remis to kurs mniej więcej 4.60.
Lech – Motor: przewidywane składy
|4João Moutinho
|7Yannick Agnero
|14Leo Bengtsson
|19Bryan Fiabema
|20Robert Gumny
|23Gísli Thórdarson
|27Wojciech Mońka
|31Krzysztof Bakowski
|56Kornel Lisman
|72Mateusz Skrzypczak
|99Pablo Rodriguez
|2Paskal Meyer
|3Herve Matthys
|8Mathieu Scalet
|10Kacper Karasek
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|19Bradly van Hoeven
|21Jakub Labojko
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|42Bright Ede
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
Lech – Motor: sonda
Kto wygra mecz?
- Lech Poznań 50%
- Remis 17%
- Motor Lublin 33%
6+ Votes
Lech – Motor: transmisja meczu
Mecz Lech Poznań – Motor Lublin w ramach 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w niedzielę (2 listopada) o godzinie 14:45. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.