Lecce – Milan: gdzie oglądać?
AC Milan w pierwszym meczu doznał szokującej porażki z beniaminkiem Serie A. W piątek w starciu z Lecce będą mieli okazję, aby zrehabilitować się za słaby występ w poprzednim spotkaniu. W kadrze Rossonerich ponownie zabraknie kontuzjowanego Rafaela Leao, który doznał urazu podczas starcia w Pucharze Włoch. Sprawdź typy na mecz Milan – Lecce.
Lecce – Milan: transmisja w TV
Wszystkie mecze w tym Lecce – Milan możesz oglądać w Eleven Sports. Spotkanie odbędzie się w piątek (29 sierpnia) o godzinie 20:45. Ponadto transmisja będzie dostępna także na kanale Polsat Sport Premium 2.
Lecce – Milan: transmisja online
Mecz Lecce – Milan oprócz telewizji będzie dostępny na żywo w internecie. Wystarczy założyć konto na stronie elevensports.pl albo wykupić dostęp do usługi Polsat Box Go. Co więcej, Serie A można śledzić również w STS TV, zakładając konto z kodem GOALPROMO.
Lecce – Milan: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Lecce 50%
- Remis 0%
- Milan 50%
2+ Votes
Lecce – Milan: kursy bukmacherskie
AC Milan to bez wątpienia faworyt najbliższego spotkania z Lecce. Bukmacher oszacował szanse na ich wygraną z kursem 1,62, zaś triumf gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 6.00. Z kolei remis oszacowano z kursem 3.90.
Transmisja meczu Lecce – Milan będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go.
Mecz zostanie rozegrany w piątek (29 sierpnia) o godzinie 20:45.
