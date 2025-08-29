Lecce – AC Milan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.08.2025)

18:54, 29. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Źródło:  Goal.pl

Lecce czeka trudna przeprawa z Milanem w 2. kolejce Serie A. Rossoneri będą podwójnie zmotywowani, ponieważ tydzień temu sensacyjnie przegrali z beniaminkiem. Sprawdź gdzie oglądać mecz Lecce - Milan.

Christian Pulisić
LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Christian Pulisić

Lecce – Milan: gdzie oglądać?

AC Milan w pierwszym meczu doznał szokującej porażki z beniaminkiem Serie A. W piątek w starciu z Lecce będą mieli okazję, aby zrehabilitować się za słaby występ w poprzednim spotkaniu. W kadrze Rossonerich ponownie zabraknie kontuzjowanego Rafaela Leao, który doznał urazu podczas starcia w Pucharze Włoch. Sprawdź typy na mecz Milan – Lecce.

Lecce – Milan: transmisja w TV

Wszystkie mecze w tym Lecce – Milan możesz oglądać w Eleven Sports. Spotkanie odbędzie się w piątek (29 sierpnia) o godzinie 20:45. Ponadto transmisja będzie dostępna także na kanale Polsat Sport Premium 2.

Lecce – Milan: transmisja online

Mecz Lecce – Milan oprócz telewizji będzie dostępny na żywo w internecie. Wystarczy założyć konto na stronie elevensports.pl albo wykupić dostęp do usługi Polsat Box Go. Co więcej, Serie A można śledzić również w STS TV, zakładając konto z kodem GOALPROMO.

Lecce – Milan: kto wygra?

Lecce – Milan: kursy bukmacherskie

AC Milan to bez wątpienia faworyt najbliższego spotkania z Lecce. Bukmacher oszacował szanse na ich wygraną z kursem 1,62, zaś triumf gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 6.00. Z kolei remis oszacowano z kursem 3.90.

Przy rejestracji w STS podaj kod promocyjny GOALPROMO a odbierzesz bonus powitalny 660 zł.

Lecce
AC Milan
6.60
3.90
1.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 19:06.
Gdzie oglądać mecz Lecce – Milan?

Transmisja meczu Lecce – Milan będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Premium 2, a także w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go.

Kiedy odbędzie się spotkanie Lecce – Milan?

Mecz zostanie rozegrany w piątek (29 sierpnia) o godzinie 20:45.

