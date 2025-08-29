Lecce – AC Milan: typy, kursy, zapowiedź (29.08.2025)

Milan po porażce na start sezonu stanie przed szansą rehabilitacji. W 2. kolejce Serie A zmierzą się z Lecce. Rossoneri będą faworytem piątkowego spotkania. Sprawdź typy na mecz Lecce - Milan.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Lecce – Milan: typy bukmacherskie

AC Milan zaliczył falstart na starcie Serie A, ale w piątek będą chcieli udowodnić, że był to tylko wypadek przy pracy. W starciu z Lecce ponownie będą faworytem. Warto dodać, że od 2006 roku Rossoneri nie przegrali z Salentini, a w poprzednim sezonie dwukrotnie ich pokonali na ligowym podwórku. Biorąc pod uwagę historię bezpośrednich starć oraz klasę obu drużyn uważam, że Milan wygra. Mój typ: Zwycięstwo gości.

Lecce – Milan: ostatnie wyniki

Przyzwoity start zaliczyło Lecce w rozgrywkach Serie A. W 1. kolejce zdobyli cenny punkt w konfrontacji z Genoą, remisując (0:0). Tydzień wcześniej zapewnili sobie również awans do następnej rundy Pucharu Włoch, wygrywając z Juve Stabia (2:0). Warto dodać, że Salentini będą walczyć w tym sezonie o utrzymanie, a każda zdobycz punktowa jest dla nich na wagę złota.

AC Milan, czyli prawdopodobnie największe rozczarowanie w 1. kolejce Serie A. Max Allegri nie zaliczy powrotu na ławkę trenerską w meczu ligowym do udanych. Rossoneri mierzyli się na San Siro z beniaminkiem Cremonese, lecz mimo miana faworyta przegrali (1:2). W piątek będą podwójnie zmotywowani, aby zmazać tę plamę na honorze. Podobnie jak w przypadku Lecce mediolańczycy tydzień temu grali w Pucharze Włoch, wygrywając z Bari (2:0).

Lecce – Milan: historia

AC Milan w bezpośredniej rywalizacji z Lecce nie ma sobie równych, wygrywając cztery z pięciu ostatnich spotkań. Żeby znaleźć mecz, w którym to Salentini byli górą, trzeba cofnąć się aż do 2006 roku. Wtedy po raz ostatni pokonali Rossonerich. W poprzednim sezonie mediolańczycy dwukrotnie byli górą w starciu z Lecce. U siebie pokonali rywali (3:0), a na wyjeździe zwyciężyli (3:2).

Lecce – Milan: kursy bukmacherskie

Bez wątpienia faworytem piątkowego starcia będzie Milan, który podejdzie do spotkania podwójnie zmotywowany. Zwycięstwo gości można dodać do kuponu z kursem 1.70, zaś triumf Lecce oszacowano ze współczynnikiem 5.20.

Lecce AC Milan 5.30 3.85 1.71 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 08:56 .

Lecce – Milan: przewidywane składy

Lecce: Falcone – Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Coulibaly, Ramadani, Berisha – Tete Morente, Camarda, Banda

Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan – Gimenez, Pulisic

Lecce – Milan: kto wygra?

Lecce – Milan: transmisja meczu

Spotkanie Lecce – Milan w ramach 2. kolejki Serie A zostanie rozegrane w piątek (29 sierpnia) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 2 i Polsat Sport 3, a także na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go.

