Kosowo – Turcja: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.03.2026)

Kosowo zagra przeciwko Turcji w meczu o awans na mistrzostwa świata 2026. Spotkanie odbędzie się we wtorek (31 marca) o godz. 20:45. Sprawdź, gdzie będzie transmisja w TV i online.

Kosowo – Turcja: gdzie oglądać?

Reprezentacja Kosowa podejmie Turcję w finale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45, a stawką będzie przepustka na największy piłkarski turniej. Dla gospodarzy to szansa na zapisanie się złotymi zgłoskami w historii. Kosowo jest o krok od swojego pierwszego mundialu, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne. W półfinale baraży sprawili ogromną niespodziankę, ogrywając Słowację (4:3).

Nie ma wątpliwości, iż Turcy przyjechali do Prisztiny jako faworyt. W poprzedniej rundzie pokonali Rumunię (1:0). Bohaterem spotkania był Ferdi Kadioglu, a kapitalnym podaniem przy golu popisał się Arda Guler. To właśnie indywidualne umiejętności i większe doświadczenie w meczach o wysoką stawkę mogą okazać się decydujące.

Kosowo – Turcja: transmisja w TV

Spotkanie Kosowo – Turcja będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji na stadionie w Prisztinie o godzinie 20:45.

Kosowo – Turcja: stream online

Mecz pomiędzy Kosowem a Turcją będzie też dostępne na żywo w internecie. Spotkanie obejrzysz w usłudze Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Kosowo – Turcja: kursy bukmacherskie

Notowania bukmacherskie wyraźnie przechylają szalę na stronę Turcji. Kurs na ich zwycięstwo oscyluje w granicach 1.80-2.00. Ewentualna wygrana Kosowo wyceniana jest w okolicach 4.20. Z kolei scenariusz remisu po 90 minutach gry utrzymuje się na poziomie około 3.70.

Kiedy odbędzie się spotkanie Kosowo – Turcja? Mecz odbędzie się w Prisztinie we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45. Gdzie obejrzeć mecz Kosowo – Turcja? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

