Kosowo – Turcja: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.03.2026)

Kosowo – Turcja: gdzie oglądać?
Reprezentacja Kosowa podejmie Turcję w finale baraży o awans na mistrzostwa świata 2026. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45, a stawką będzie przepustka na największy piłkarski turniej. Dla gospodarzy to szansa na zapisanie się złotymi zgłoskami w historii. Kosowo jest o krok od swojego pierwszego mundialu, co jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne. W półfinale baraży sprawili ogromną niespodziankę, ogrywając Słowację (4:3).
Nie ma wątpliwości, iż Turcy przyjechali do Prisztiny jako faworyt. W poprzedniej rundzie pokonali Rumunię (1:0). Bohaterem spotkania był Ferdi Kadioglu, a kapitalnym podaniem przy golu popisał się Arda Guler. To właśnie indywidualne umiejętności i większe doświadczenie w meczach o wysoką stawkę mogą okazać się decydujące.
Kosowo – Turcja: transmisja w TV
Spotkanie Kosowo – Turcja będzie transmitowane w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek rywalizacji na stadionie w Prisztinie o godzinie 20:45.
Kosowo – Turcja: stream online
Mecz pomiędzy Kosowem a Turcją będzie też dostępne na żywo w internecie. Spotkanie obejrzysz w usłudze Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Kosowo – Turcja: kursy bukmacherskie
Notowania bukmacherskie wyraźnie przechylają szalę na stronę Turcji. Kurs na ich zwycięstwo oscyluje w granicach 1.80-2.00. Ewentualna wygrana Kosowo wyceniana jest w okolicach 4.20. Z kolei scenariusz remisu po 90 minutach gry utrzymuje się na poziomie około 3.70.
Mecz odbędzie się w Prisztinie we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45.
Spotkanie będzie transmitowane na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.
