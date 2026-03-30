Kosowo – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2026)

MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda |
31 marca 2026
20:45
Kosowo – Turcja: typy bukmacherskie
Kosowo podejmie w Prisztinie Turcję w decydującym meczu barażowym o awans na tegoroczny mundial. Obie drużyny dzieli już tylko jedno spotkanie od wielkiego turnieju. Gospodarze liczą na historyczny awans. W poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Słowację.
Tymczasem Turcja pokazała swoją klasę, pokonując w barażach Rumunię (1:0). Bohaterem został Ferdi Kadioglu, a fenomenalną asystą popisał się Arda Guler. Faworytem wydają się być goście, którzy dysponują większym doświadczeniem w meczach o wysoką stawkę. Choć Kosowo będzie walczyć do końca i postara się napsuć krwi Turkom przed własną publicznością, uważam, że forma faworyzuje gości. Mój typ: zwycięstwo Turcji.
Kosowo – Turcja: ostatnie wyniki
W czwartek Kosowo odniosło zwycięstwo na wyjeździe ze Słowacją (4:3). Choć ofensywa gospodarzy pokazała się z bardzo dobrej strony, defensywa pozostawiała sporo do życzenia. Wcześniej Kosowo zremisowało ze Szwajcarią (1:1), pokonało Słowenię (2:1), wygrało ze Szwecją (1:0) i zanotowało bezbramkowy remis ze Słowenią.
Z kolei Turcja pewnie wywalczyła awans do finału baraży po skromnym triumfie nad Rumunią (1:0). W trakcie eliminacji do mistrzostw świata 2026 drużyna Vincenzo Montelli zremisowała z Hiszpanią (2:2), pokonała Bułgarię (2:0), Gruzja (4:0) oraz rozbiła Bułgarów (6:1).
Kosowo – Turcja: historia
Nie ma wielkiej historii pomiędzy Kosowem a Turcją. Trzy dotychczasowe starcia wygrali Turcy. Kosowianie zdołali strzelić raptem dwa gole, a dali sobie wbić w sumie 12 bramek.
Kosowo – Turcja: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy wskazują, że większe szanse na zwycięstwo w meczu mają piłkarze Turcji. Kurs na triumf gości wynosi około 1.88. Z kolei wygrana Kosowa jest wyceniana na poziomie mniej więcej 4.20, natomiast remis w regulaminowym czasie gry to kurs rzędu 3.70.
Kosowo – Turcja: przewidywane składy
Kosowo: Murić – Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni – Hodza, Rexhbecaj, Muslija – Asllani, Muriqi
Turcja: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu
Kosowo – Turcja: transmisja meczu
Spotkanie Kosowo – Turcja w ramach meczu finałowego baraży o MŚ 2026 zostanie rozegrane we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.
