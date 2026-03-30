Kosowo – Turcja: typy, kursy, zapowiedź (31.03.2026)

Kosowo podejmie Turcję w finale baraży o mistrzostwa świata 2026. Mecz w Prisztinie zostanie rozegrany we wtorek (31 marca) o godz. 20:45. Gospodarze mają szansę na historyczny awans na mundial.

Kosowo – Turcja: typy bukmacherskie

Kosowo podejmie w Prisztinie Turcję w decydującym meczu barażowym o awans na tegoroczny mundial. Obie drużyny dzieli już tylko jedno spotkanie od wielkiego turnieju. Gospodarze liczą na historyczny awans. W poprzedniej rundzie niespodziewanie wyeliminowali Słowację.

Tymczasem Turcja pokazała swoją klasę, pokonując w barażach Rumunię (1:0). Bohaterem został Ferdi Kadioglu, a fenomenalną asystą popisał się Arda Guler. Faworytem wydają się być goście, którzy dysponują większym doświadczeniem w meczach o wysoką stawkę. Choć Kosowo będzie walczyć do końca i postara się napsuć krwi Turkom przed własną publicznością, uważam, że forma faworyzuje gości. Mój typ: zwycięstwo Turcji.

Kosowo – Turcja: ostatnie wyniki

W czwartek Kosowo odniosło zwycięstwo na wyjeździe ze Słowacją (4:3). Choć ofensywa gospodarzy pokazała się z bardzo dobrej strony, defensywa pozostawiała sporo do życzenia. Wcześniej Kosowo zremisowało ze Szwajcarią (1:1), pokonało Słowenię (2:1), wygrało ze Szwecją (1:0) i zanotowało bezbramkowy remis ze Słowenią.

Z kolei Turcja pewnie wywalczyła awans do finału baraży po skromnym triumfie nad Rumunią (1:0). W trakcie eliminacji do mistrzostw świata 2026 drużyna Vincenzo Montelli zremisowała z Hiszpanią (2:2), pokonała Bułgarię (2:0), Gruzja (4:0) oraz rozbiła Bułgarów (6:1).

Kosowo – Turcja: historia

Nie ma wielkiej historii pomiędzy Kosowem a Turcją. Trzy dotychczasowe starcia wygrali Turcy. Kosowianie zdołali strzelić raptem dwa gole, a dali sobie wbić w sumie 12 bramek.

Kosowo – Turcja: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wskazują, że większe szanse na zwycięstwo w meczu mają piłkarze Turcji. Kurs na triumf gości wynosi około 1.88. Z kolei wygrana Kosowa jest wyceniana na poziomie mniej więcej 4.20, natomiast remis w regulaminowym czasie gry to kurs rzędu 3.70.

Kosowo – Turcja: przewidywane składy

Kosowo: Murić – Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni – Hodza, Rexhbecaj, Muslija – Asllani, Muriqi

Turcja: Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturkoglu

Kosowo – Turcja: transmisja meczu

Spotkanie Kosowo – Turcja w ramach meczu finałowego baraży o MŚ 2026 zostanie rozegrane we wtorek (31 marca) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze Polsat Box Go.

