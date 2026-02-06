Korona Kielce – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.02.2026)

Korona – Zagłębie: gdzie oglądać?
Korona Kielce podejmie Zagłębie Lubin w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zimą do Żółto-Czerwonych dołączył Mariusz Stępiński i napastnik zapewnił zwycięstwo nad Legią Warszawa (2:1) przy Łazienkowskiej w pierwszym meczu rundy wiosennej. Teraz Kielczanie wracają na Exbud Arenę, na której nie wygrali w lidze od końca września, kiedy ograli Lechię Gdańsk.
Miedziowi zajmują szóste miejsce w tabeli, a przed tygodniem ulegli GKS-owi Katowice (0:2). Leszek Ojrzyński stracił Leonardo Rochę, który wrócił po okresie wypożyczenia do Rakowa, a jesienią strzelił osiem goli dla Lubinian. Przeczytaj tutaj naszą pełną zapowiedź na mecz Korona Kielce – Zagłębie Lubin.
Korona – Zagłębie: transmisja meczu
Mecz Korony Kielce z Zagłębiem Lubin rozgrywany na Exbud Arenie będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Spotkanie skomentują Adam Marchliński oraz Wojciech Jagoda. Pierwszy gwizdek o godzinie 18:00.
Korona – Zagłębie: stream online
Rywalizację Korony Kielce z Zagłębiem Lubin można będzie śledzić także w internecie. Spotkanie będzie transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Dostęp do meczu uzyskasz po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym znajdziesz wszystkie pojedynki w PKO BP Ekstraklasie.
Spotkanie w Kielcach rozpocznie się w piątek (6 lutego) o godzinie 18:00.
