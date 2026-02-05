Korona Kielce – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (06.02.2026)

Korona – Zagłębie: typy bukmacherskie
Korona Kielce zmierzy się na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin w meczu 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Ligowe rozgrywki ruszył po zimowej przerwie, a pierwsze spotkania pokazały, że emocji i niespodzianek w wiosennej rundzie na pewno nie zabraknie.
Jednym z takich zaskakujących rezultatów był triumf Żółto-Czerwonych w Warszawie. Dwie bramki Mariusza Stępińskiego zapewniły Kielczanom triumf nad Legią (2:1). Napastnik, który wrócił do Polski z Cypru, od razu pokazał, że będzie kluczowym ogniwem zespołu Jacka Zielińskiego.
Z kolei Zagłębie uległo GKS-owi Katowice, a w śląskiej drużynie świetnie spisał się Bartosz Nowak. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego utrzymują jednak wysokie szóste miejsce w tabeli, a przed nimi trudny wyjazd do Kielc. Patrząc na formę gospodarzy i ich solidny występ na początku rundy wiosennej, myślę, że Korona zdoła zdobyć pełną pulę przed własnymi kibicami. Mój typ: wygrana Korony Kielce.
Korona – Zagłębie: ostatnie wyniki
Mariusz Stępiński wrócił do Ekstraklasy po prawie dziesięciu latach i od razu przypomniał o sobie kibicom. Napastnik strzelił dwa gole przeciwko Legii Warszawa, zapewniając Koronie ważne zwycięstwo na początku rundy wiosennej. Korona poprzedni rok zakończyła remisem z Wisłą Płock (1:1). W kolei w Pucharze Polski przegrali w serii rzutów karnych z Chojniczanką Chojnice. W Ekstraklasie Kielczanie ponieśli porażkę z Cracovią (0:1), wygrali z Widzewem Łódź (3:1) oraz wysoko ulegli Rakowowi Częstochowa (1:4).
Miedziowi w poprzednim tygodniu musieli uznać wyższość GKS-u Katowice, przegrywając (0:2). Lubinianie nie mieli zbyt wielu argumentów i zasłużenie ponieśli porażkę. Na plus należy zaliczyć wcześniejsze zwycięstwa nad Rakowem Częstochowa (1:0) i Widzewem Łódź (2:1). Zespół Ojrzyńskiego zanotował bezbramkowy remis z Jagiellonią Białystok (0:0) oraz porażkę z Pogonią Szczecin (1:5).
Korona – Zagłębie: historia
W pierwszej części obecnej kampanii padł remis (1:1). Kielczanie wyszli na prowadzenie po golu Antonia, jednak gospodarzom udało się wyrównać dzięki trafieniu Michaila Kosidisa. Statystyki pokazują, że Korona ma nad Zagłębiem przewagę w starciach domowych, a pojedynki często kończą się emocjonującymi wymianami ciosów na boisku. Miedziowi na zwycięstwo nad Koroną w Ekstraklasie czekają od kwietnia 2019 roku.
Korona – Zagłębie: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytem piątkowego meczu jest Korona Kielce. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.88. Jeżeli rozważasz typ na wygraną Zagłębia Lubin, to kursy są w granicach 4.30-4.60.
Korona – Zagłębie: przewidywane składy
Korona Kielce: Dziekoński – Smolarczyk, Sotiriou, Resta – Zwoźny, Remacle, Svetlin, Matuszewski, Długosz – Antonin, Stępiński
Zagłębie Lubin: Burić – Kolan, Orlikowski, Michalski, Nalepa, Yakuba – Radwański, Kocaba, Dąbrowski, Sypek – Kosidis
Korona – Zagłębie: sonda
Kto wygra mecz na Exbud Arenie?
- Korona Kielce
- Remis
- Zagłębie Lubin
0 Votes
Korona – Zagłębie: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Zagłębie Lubin w ramach 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w piątek, 6 lutego, o godzinie 18:00. Starcie w stolicy woj. świętokrzyskiego będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL 5 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
