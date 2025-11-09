Korona Kielce – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

12:34, 9. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce zagra na Exbud Arenie z Rakowem Częstochowa w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45. Transmisja w TV i stream online na żywo.

Nono
PressFocus Na zdjęciu: Nono

Korona – Raków: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Raków Częstochowa w meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo oba zespoły wciąż mają aspiracje w górnej części tabeli. Żółto Czerwoni ostatnio notuję serię słabszych wyników. Nie wygrali czterech kolejnych spotkań ligowych, jednak przed własną publicznością wciąż pozostają bardzo groźni. U siebie w tym sezonie triumfowali już czterokrotnie i zanotowali jeden remis.

Raków pod wodzą Marka Papszuna wraca na właściwe tory po trudnym początku rundy jesiennej. Częstochowianie imponują formą na wyjazdach, gdyż są najlepiej punktującym zespołem w tym sezonie w Ekstraklasie. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź.

Korona – Raków: transmisja w TV

Spotkanie rozgrywane na Exbud Arenie pomiędzy Koroną Kielce a Rakowem Częstochowa będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 4 i CANAL+ Sport 5. Mecz skomentuje duet Rafał Dębiński – Michał Trela.

Korona – Raków: stream online

Mecz Korony Kielce z Rakowem Częstochowa obejrzysz również w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online, gdzie dostępne są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy. W pakiecie Super Sport możesz oglądać też mecze Premier League oraz Ligi Mistrzów.

Korona – Raków: sonda

Kto wygra spotkanie w Kielcach?

  • Korona
  • Będzie remis
  • Raków
  • Korona 29%
  • Będzie remis 21%
  • Raków 50%

14+ Votes

Korona – Raków: kursy bukmacherskie

Korona Kielce
Raków Częstochowa
3.15
3.25
2.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 12:34.
Gdzie obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Raków Częstochowa?

Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5 i serwisie streamingowym CANAL+ online.

Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa?

Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 14:45.

