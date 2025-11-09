Korona Kielce – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

Korona – Raków: gdzie oglądać?
Korona Kielce podejmie Raków Częstochowa w meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie zapowiada się niezwykle ciekawie, bo oba zespoły wciąż mają aspiracje w górnej części tabeli. Żółto Czerwoni ostatnio notuję serię słabszych wyników. Nie wygrali czterech kolejnych spotkań ligowych, jednak przed własną publicznością wciąż pozostają bardzo groźni. U siebie w tym sezonie triumfowali już czterokrotnie i zanotowali jeden remis.
Raków pod wodzą Marka Papszuna wraca na właściwe tory po trudnym początku rundy jesiennej. Częstochowianie imponują formą na wyjazdach, gdyż są najlepiej punktującym zespołem w tym sezonie w Ekstraklasie. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa. Przeczytaj tutaj naszą zapowiedź.
Korona – Raków: transmisja w TV
Spotkanie rozgrywane na Exbud Arenie pomiędzy Koroną Kielce a Rakowem Częstochowa będzie dostępne na żywo w telewizji na antenach CANAL+ Sport 4 i CANAL+ Sport 5. Mecz skomentuje duet Rafał Dębiński – Michał Trela.
Korona – Raków: stream online
Mecz Korony Kielce z Rakowem Częstochowa obejrzysz również w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online, gdzie dostępne są wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy. W pakiecie Super Sport możesz oglądać też mecze Premier League oraz Ligi Mistrzów.
Korona – Raków: sonda
Kto wygra spotkanie w Kielcach?
- Korona 29%
- Będzie remis 21%
- Raków 50%
14+ Votes
Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (9 listopada) o godzinie 14:45.
