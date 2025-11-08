Korona Kielce – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Korona – Raków: typy bukmacherskie
Korona Kielce podejmie Raków Częstochowa na Exbud Arenie w niedzielnym meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni, po znakomitym początku sezonu, w ostatnich tygodniach złapali lekką zadyszkę i teraz notują serię czterech ligowych spotkań bez zwycięstwa.
Podopieczni Jacka Zielińskiego wciąż jednak pozostają bardzo groźni przed własną publicznością. W tym sezonie na kieleckim stadionie wygrali cztery mecze i raz zremisowali. Jedynie Legii Warszawa udało się wywieźć ze stolicy województwa świętokrzyskiego komplet punktów.
Raków pod wodzą Marka Papszuna również wraca na właściwe tory po trudnym początku rundy jesiennej. Częstochowianie znajdują się już w górnej połowie tabeli, a co więcej – są najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Ich mecze poza domem są bezkompromisowe, bo jeszcze ani razu nie podzielili się punktami z rywalem. W mojej ocenie kielczanie zdołają kontynuować dobrą passę na własnym stadionie i sięgną po pełną pulę. Mój typ: wygrana Korony Kielce.
Korona – Raków: ostatnie wyniki
Kielczanie mają za sobą słabsze występy w Ekstraklasie. W ostatnim spotkaniu Żółto-Czerwoni bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Piastem Gliwice, a wcześniej przegrali z GKS-em Katowice (0:1), zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1) i ulegli Jagiellonii Białystok (1:3). Nieco lepiej Koronie idzie w rozgrywkach STS Pucharu Polski. Zespół Jacka Zielińskiego pewnie pokonał Znicz Pruszków (3:0) i awansował do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Chojniczanką Chojnice.
Z kolei Raków jest w solidnej formie. Ekipa Marka Papszuna nie przegrała od pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W czwartek częstochowianie bezbramkowo zremisowali ze Spartą Praga w fazie grupowej Ligi Konferencji, a wcześniej pokonała Jagiellonię Białystok (2:1), Cracovię (3:0) oraz Lechię Gdańsk (2:1). W europejskich pucharach zremisowała także z Sigmą Ołomuniec (1:1).
Korona – Raków: historia
W poprzednim sezonie rywalizacja pomiędzy Koroną a Rakowem dwukrotnie zakończyła się remisami. W starciu przy Ściegiennego padł wynik (1:1), a gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Wiktor Długosz. Do wyrównania doprowadził Jonatan Brunes, skutecznie egzekwując rzut karny. Z kolei w sezonie 2023/24 zdecydowanie lepsi okazali się częstochowianie, którzy dwukrotnie pokonali Koronę. Co ciekawe, kielczanie mogą jednak wspominać z uśmiechem maj 2023 roku, kiedy to w domowym starciu zwyciężyli po golu Jakuba Łukowskiego.
Korona – Raków: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie przed nadchodzącym spotkaniem są dość wyrównane, choć nieznaczną przewagę mają piłkarze Rakowa Częstochowa. Obecnie kurs na zwycięstwo gości wynosi około 2.52, podczas gdy wygrana Korony została wyceniona na poziomie 2.95.
Remis można natomiast obstawić po kursie w okolicach 3.35.
Korona – Raków: przewidywane składy
|6Marcel Pieczek
|7Dawid Blanik
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|17Mateusz Glowinski
|20Kacper Minuczyc
|22Michał Niedbała
|24Bartłomiej Smolarczyk
|37Hubert Zwoźny
|61Jakub Budnicki
|70Antoñín
|87Rafal Mamla
|1Kacper Trelowski
|5Marko Bulat
|7Fran Tudor
|9Patryk Makuch
|11Adriano Luís Amorim Santos
|23Karol Struski
|44Bogdan Mircetic
|97Ibrahima Seck
|99Imad Rondic
Korona – Raków: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę, 9 listopada, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
