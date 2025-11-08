Korona Kielce – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

13:33, 8. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce zmierzy się z Rakowem Częstochowa na Exbud Arenie w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45.

Martin Remacle
Martin Remacle

Korona – Raków: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Raków Częstochowa na Exbud Arenie w niedzielnym meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni, po znakomitym początku sezonu, w ostatnich tygodniach złapali lekką zadyszkę i teraz notują serię czterech ligowych spotkań bez zwycięstwa.

Podopieczni Jacka Zielińskiego wciąż jednak pozostają bardzo groźni przed własną publicznością. W tym sezonie na kieleckim stadionie wygrali cztery mecze i raz zremisowali. Jedynie Legii Warszawa udało się wywieźć ze stolicy województwa świętokrzyskiego komplet punktów.

Raków pod wodzą Marka Papszuna również wraca na właściwe tory po trudnym początku rundy jesiennej. Częstochowianie znajdują się już w górnej połowie tabeli, a co więcej – są najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Ich mecze poza domem są bezkompromisowe, bo jeszcze ani razu nie podzielili się punktami z rywalem. W mojej ocenie kielczanie zdołają kontynuować dobrą passę na własnym stadionie i sięgną po pełną pulę. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Paweł Wątorski
Paweł
Korona – Raków: ostatnie wyniki

Kielczanie mają za sobą słabsze występy w Ekstraklasie. W ostatnim spotkaniu Żółto-Czerwoni bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Piastem Gliwice, a wcześniej przegrali z GKS-em Katowice (0:1), zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1) i ulegli Jagiellonii Białystok (1:3). Nieco lepiej Koronie idzie w rozgrywkach STS Pucharu Polski. Zespół Jacka Zielińskiego pewnie pokonał Znicz Pruszków (3:0) i awansował do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Chojniczanką Chojnice.

Z kolei Raków jest w solidnej formie. Ekipa Marka Papszuna nie przegrała od pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W czwartek częstochowianie bezbramkowo zremisowali ze Spartą Praga w fazie grupowej Ligi Konferencji, a wcześniej pokonała Jagiellonię Białystok (2:1), Cracovię (3:0) oraz Lechię Gdańsk (2:1). W europejskich pucharach zremisowała także z Sigmą Ołomuniec (1:1).

Korona – Raków: historia

W poprzednim sezonie rywalizacja pomiędzy Koroną a Rakowem dwukrotnie zakończyła się remisami. W starciu przy Ściegiennego padł wynik (1:1), a gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Wiktor Długosz. Do wyrównania doprowadził Jonatan Brunes, skutecznie egzekwując rzut karny. Z kolei w sezonie 2023/24 zdecydowanie lepsi okazali się częstochowianie, którzy dwukrotnie pokonali Koronę. Co ciekawe, kielczanie mogą jednak wspominać z uśmiechem maj 2023 roku, kiedy to w domowym starciu zwyciężyli po golu Jakuba Łukowskiego.

Korona – Raków: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie przed nadchodzącym spotkaniem są dość wyrównane, choć nieznaczną przewagę mają piłkarze Rakowa Częstochowa. Obecnie kurs na zwycięstwo gości wynosi około 2.52, podczas gdy wygrana Korony została wyceniona na poziomie 2.95.
Remis można natomiast obstawić po kursie w okolicach 3.35.

Korona – Raków: przewidywane składy

Korona – Raków: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę, 9 listopada, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

