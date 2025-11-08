Korona Kielce – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

Korona Kielce zmierzy się z Rakowem Częstochowa na Exbud Arenie w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (9 listopada) o godz. 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Martin Remacle

Korona – Raków: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Raków Częstochowa na Exbud Arenie w niedzielnym meczu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni, po znakomitym początku sezonu, w ostatnich tygodniach złapali lekką zadyszkę i teraz notują serię czterech ligowych spotkań bez zwycięstwa.

Podopieczni Jacka Zielińskiego wciąż jednak pozostają bardzo groźni przed własną publicznością. W tym sezonie na kieleckim stadionie wygrali cztery mecze i raz zremisowali. Jedynie Legii Warszawa udało się wywieźć ze stolicy województwa świętokrzyskiego komplet punktów.

Raków pod wodzą Marka Papszuna również wraca na właściwe tory po trudnym początku rundy jesiennej. Częstochowianie znajdują się już w górnej połowie tabeli, a co więcej – są najlepiej punktującym zespołem na wyjazdach. Ich mecze poza domem są bezkompromisowe, bo jeszcze ani razu nie podzielili się punktami z rywalem. W mojej ocenie kielczanie zdołają kontynuować dobrą passę na własnym stadionie i sięgną po pełną pulę. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

Korona – Raków: ostatnie wyniki

Kielczanie mają za sobą słabsze występy w Ekstraklasie. W ostatnim spotkaniu Żółto-Czerwoni bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Piastem Gliwice, a wcześniej przegrali z GKS-em Katowice (0:1), zremisowali z Górnikiem Zabrze (1:1) i ulegli Jagiellonii Białystok (1:3). Nieco lepiej Koronie idzie w rozgrywkach STS Pucharu Polski. Zespół Jacka Zielińskiego pewnie pokonał Znicz Pruszków (3:0) i awansował do 1/8 finału, gdzie zmierzy się z Chojniczanką Chojnice.

Z kolei Raków jest w solidnej formie. Ekipa Marka Papszuna nie przegrała od pięciu spotkań we wszystkich rozgrywkach. W czwartek częstochowianie bezbramkowo zremisowali ze Spartą Praga w fazie grupowej Ligi Konferencji, a wcześniej pokonała Jagiellonię Białystok (2:1), Cracovię (3:0) oraz Lechię Gdańsk (2:1). W europejskich pucharach zremisowała także z Sigmą Ołomuniec (1:1).

Korona – Raków: historia

W poprzednim sezonie rywalizacja pomiędzy Koroną a Rakowem dwukrotnie zakończyła się remisami. W starciu przy Ściegiennego padł wynik (1:1), a gospodarzy na prowadzenie wyprowadził Wiktor Długosz. Do wyrównania doprowadził Jonatan Brunes, skutecznie egzekwując rzut karny. Z kolei w sezonie 2023/24 zdecydowanie lepsi okazali się częstochowianie, którzy dwukrotnie pokonali Koronę. Co ciekawe, kielczanie mogą jednak wspominać z uśmiechem maj 2023 roku, kiedy to w domowym starciu zwyciężyli po golu Jakuba Łukowskiego.

Korona – Raków: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie przed nadchodzącym spotkaniem są dość wyrównane, choć nieznaczną przewagę mają piłkarze Rakowa Częstochowa. Obecnie kurs na zwycięstwo gości wynosi około 2.52, podczas gdy wygrana Korony została wyceniona na poziomie 2.95.

Remis można natomiast obstawić po kursie w okolicach 3.35.

Korona – Raków: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Raków Częstochowa Marek Papszun Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dziekoński 23 Rubezic 44 Sotiriou 5 Resta 26 Popov 27 Kaminski 88 Svetlin 3 Matuszewski 9 Davidovic 10 Nono 8 Remacle 18 Brunes 8 Pieńko 80 Diaby-Fadiga 20 Silva 6 Repka 88 Barath 19 Ameyaw 4 Svarnas 25 Racovitan 66 Konstantopoulos 48 Zych 1 Dziekoński 23 Rubezic 44 Sotiriou 5 Resta 26 Popov 27 Kaminski 88 Svetlin 3 Matuszewski 9 Davidovic 10 Nono 8 Remacle 18 Brunes 8 Pieńko 80 Diaby-Fadiga 20 Silva 6 Repka 88 Barath 19 Ameyaw 4 Svarnas 25 Racovitan 66 Konstantopoulos 48 Zych 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Raków Częstochowa Marek Papszun Rezerwowi 6 Marcel Pieczek 7 Dawid Blanik 11 Vladimir Nikolov 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 17 Mateusz Glowinski 20 Kacper Minuczyc 22 Michał Niedbała 24 Bartłomiej Smolarczyk 37 Hubert Zwoźny 61 Jakub Budnicki 70 Antoñín 87 Rafal Mamla 1 Kacper Trelowski 5 Marko Bulat 7 Fran Tudor 9 Patryk Makuch 11 Adriano Luís Amorim Santos 23 Karol Struski 44 Bogdan Mircetic 97 Ibrahima Seck 99 Imad Rondic

Korona – Raków: sonda

Korona – Raków: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Raków Częstochowa w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w niedzielę, 9 listopada, o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 4, CANAL+ Sport 5 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

