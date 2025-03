PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Fornalczyk

Korona – Puszcza, gdzie oglądać?

Korona jest niepokonana w 2025 roku w rozgrywkach Ekstraklasy. Bilans kielczan to trzy zwycięstwa i dwa remisy. Zgoła inaczej wygląda forma Puszczy Niepołomice, która dopisała do swojego dorobku zaledwie cztery oczka, które są efektem zwycięstwa, remisu i trzech porażek.

Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w telewizji, jak i online. Rywalizacja rozpocznie się 7 marca o 18:00. Komentatorami będą Adam Zakrzewski i Michał Żyro.

Korona – Puszcza, transmisja TV

Mecz Korona Kielce – Puszcza Niepołomice rozpocznie się o 18:00. Transmisja będzie oczywiście dostępna w tradycyjnej telewizji na kanale CANAL+ Sport 5.

Korona – Puszcza, transmisja online

Piątkowe starcie można śledzić również w internecie w usłudze CANAL+ online. Korzystanie z niej jest bardzo komfortowe, bo dostępne nie tylko na Smart TV, ale też urządzenia mobilne. Aktualnie jest promocja, dzięki której pakiet Super Sport jest w cenie 65 zł przy zobowiązaniu rocznym. Dzięki usłudze można uzyskać dostęp nie tylko do spotkań PKO BP Ekstraklasy, ale również La Liga, Premier League czy Ligi Mistrzów.

Bonus 200 zł za typ na zwycięzcę meczu Korona – Puszcza

STS przygotował specjalną ofertę, dzięki której można zgarnąć 200 zł bonusu typując zwycięzcę meczu Korona – Puszcza. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty?

Zarejestruj nowe konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł, Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący typ na zwycięzcę meczu Korona – Puszcza, Jeżeli kupon okaże się trafiony, oprócz wygranej z kuponu otrzymasz bonus 200 zł.

Korona – Puszcza, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Korony

Remis

Wygrana Puszczy Wygrana Korony 67%

Remis 0%

Wygrana Puszczy 33% 3+ Votes

Korona – Puszcza, kursy bukmacherskie

Za faworyta do zwycięstwa uznana została Korona Kielce, co odzwierciedla współczynnik 1.97. Kurs na podział punktów to 3.45. Ewentualny sukces Puszczy Niepołomice oznacza zaś kurs 4.15.

Korona Kielce Puszcza Niepołomice 1.97 3.50 4.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2025 09:03 .

Gdzie obejrzeć mecz Korona – Puszcza? Mecz będzie dostępny w telewizji na CANAL+ Sport 5 oraz w internecie w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Korona – Puszcza? Spotkanie odbędzie się w piątek (3 marca) o godzinie 18:00.

