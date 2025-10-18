Korona Kielce – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.10.2025)

Korona – Górnik: gdzie oglądać?
Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie rozpocznie się w sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Zespół Michała Gasparika jest sensacyjnym liderem tabeli. Nie tylko świetnie punktuje u siebie, ale również na wyjazdach. Z dorobkiem 10 punktów zdobytych w delegacjach należy do najlepszych w lidze pod tym względem.
Tymczasem ekipa Jacka Zielińskiego plasuje się na czwartej lokacie i będzie chciała zrehabilitować się po wyraźnej porażce z Jagiellonią Białystok (1:3). Na własnym stadionie Żółto-Czerwoni prezentują się znakomicie – wygrali cztery kolejne mecze. Czy Korona utrzyma swoją twierdzę, a może Górnik potwierdzi wysoką formę w meczach wyjazdowych? Sprawdź naszą zapowiedź meczu.
Korona – Górnik: transmisja w TV
Mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Filip Surma oraz Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Exbud Arenie o godzinie 14:45.
Korona – Górnik: stream online
Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze będzie transmitowany również w usłudze streamingowej CANAL+ online. Jeśli wykupisz pakiet Super Sport, to otrzymasz dostęp także do wszystkich meczów PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów oraz Premier League.
Korona – Górnik: sonda
Kto wygra mecz na Exbud Arenie?
- Korona Kielce 8%
- Remis 15%
- Górnik Zabrze 77%
13+ Votes
Korona – Górnik: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie pokazują, że w Kielcach będzie bardzo wyrównane spotkanie. Zwycięstwo Korony wynosi mniej więcej 2.65, zaś triumf Górnika Zabrze wyceniany jest na poziomie około 3.00, co pokazuje, jak trudno wskazać faworyta tego starcia. Remis w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy notowany jest przy kursie około 3.20.
Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (18 października) o godzinie 14:45.
Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
