Korona Kielce – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (18.10.2025)

12:13, 18. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze na Exbud Arenie w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę, 18 października, o godz. 14:45. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Nono
PressFocus Na zdjęciu: Nono

Korona – Górnik: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie na Exbud Arenie rozpocznie się w sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Zespół Michała Gasparika jest sensacyjnym liderem tabeli. Nie tylko świetnie punktuje u siebie, ale również na wyjazdach. Z dorobkiem 10 punktów zdobytych w delegacjach należy do najlepszych w lidze pod tym względem.

Tymczasem ekipa Jacka Zielińskiego plasuje się na czwartej lokacie i będzie chciała zrehabilitować się po wyraźnej porażce z Jagiellonią Białystok (1:3). Na własnym stadionie Żółto-Czerwoni prezentują się znakomicie – wygrali cztery kolejne mecze. Czy Korona utrzyma swoją twierdzę, a może Górnik potwierdzi wysoką formę w meczach wyjazdowych? Sprawdź naszą zapowiedź meczu.

Korona – Górnik: transmisja w TV

Mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze będzie dostępny na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Filip Surma oraz Wojciech Jagoda. Początek rywalizacji na Exbud Arenie o godzinie 14:45.

Korona – Górnik: stream online

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze będzie transmitowany również w usłudze streamingowej CANAL+ online. Jeśli wykupisz pakiet Super Sport, to otrzymasz dostęp także do wszystkich meczów PKO BP Ekstraklasy, Ligi Mistrzów oraz Premier League.

Korona – Górnik: sonda

Kto wygra mecz na Exbud Arenie?

  • Korona Kielce
  • Remis
  • Górnik Zabrze
  • Korona Kielce 8%
  • Remis 15%
  • Górnik Zabrze 77%

13+ Votes

Korona – Górnik: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie pokazują, że w Kielcach będzie bardzo wyrównane spotkanie. Zwycięstwo Korony wynosi mniej więcej 2.65, zaś triumf Górnika Zabrze wyceniany jest na poziomie około 3.00, co pokazuje, jak trudno wskazać faworyta tego starcia. Remis w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy notowany jest przy kursie około 3.20.

Korona Kielce
Górnik Zabrze
3.15
3.20
2.52
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 16:12.
Kiedy odbędzie się mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze?

Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (18 października) o godzinie 14:45.

Gdzie obejrzeć spotkanie Korona Kielce – Górnik Zabrze?

Mecz będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

