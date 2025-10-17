Korona Kielce – Górnik Zabrze: typy, kursy zapowiedź (18.10.2025)

Korona – Górnik: typy bukmacherskie
Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Drużyna prowadzona przez Michała Gasparika, są liderem ligowej tabeli, natomiast Żółto-Czerwoni zajmują obecnie czwarte miejsce. Przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Jacka Zielińskiego wyraźnie przegrali z Jagiellonią Białystok (1:3) i była to już ich druga wyjazdowa porażka w tym sezonie.
Górnik natomiast imponuje formą w delegacjach. Obok Lecha Poznań to najlepiej punktująca drużyna na wyjazdach i ma już 10 punktów zdobytych poza domem. Z kolei kielczanie mogą pochwalić się znakomitą serią czterech kolejnych zwycięstw u siebie. Wszystko wskazuje więc na zacięty pojedynek w Kielcach. W mojej ocenie hitowe starcie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.
Korona – Górnik: ostatnie wyniki
Żółto-Czerwoni w tym sezonie mogli pochwalić się imponującą serią dziewięciu meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce doznali bolesnej przegranej z Jagiellonią Białystok (1:3). Kielczanie byli wyraźnie słabsi, a honorowe trafienie w doliczonym czasie gry zanotował cypryjski obrońca Konstantinos Sotiriou. Wcześniej Korona prezentowała się znakomicie. Rozbiła Lechię Gdańsk (3:0), awansowała w Pucharze Polski po zwycięstwie nad Stalą Rzeszów (1:0), zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia oraz pokonała Pogoń Szczecin (1:0).
Z kolei zabrzanie są obecnie w znakomitej formie. Z pięciu ostatnich spotkań wygrali cztery, a przed przerwą na kadrę rozbili Legię Warszawa (3:1), nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Bohaterem meczu był Ousmane Sow, który zdobył dwie bramki i dorzucił asystę. Wcześniej Górnik zremisował z Cracovią (1:1), pokonał rezerwy Legii (3:0) w Pucharze Polski, a także odnieśli zwycięstwa nad Widzewem Łódź (3:2) i Rakowem Częstochowa (1:0).
Korona – Górnik: historia
W ostatnich bezpośrednich starciach lepszy bilans mają piłkarze Górnika, którzy wygrali trzy z pięciu poprzednich meczów z Koroną. W ubiegłym sezonie zabrzanie wygrali w Kielcach (4:2), a bohaterem starcia był Kamil Lukoszek, który był autorem dwóch trafień, a na dziś jest rezerwowym w drużynie Gasparika.
Tymczasem w Zabrzu padł remis (1:1). Na zwycięstwo nad Górnikiem kielczanie czekają już bardzo długo. Ostatni raz pokonali zabrzan w listopadzie 2018 roku. Wówczas jedną z bramek zdobył Marcin Cebula, który w tym tygodniu ponownie zasilił szeregi Korony.
Korona – Górnik: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy niezwykle wyrównanie typują hit w Kielcach. Zwycięstwo Korony zostało wycenione na około 2.75, a wygrana Górnika Zabrze również na 2.75. Remis w tym starciu szacowany jest przy kursie na około 3.30.
Korona – Górnik: przewidywane składy
|6Marcel Pieczek
|11Vladimir Nikolov
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|22Michał Niedbała
|23Slobodan Rubezic
|27Wojciech Kaminski
|37Hubert Zwoźny
|61Jakub Budnicki
|9Stjepan Davidovic
|7Luka Zahovic
|9Gabriel Barbosa Avelino
|16Paweł Olkowski
|17Kamil Lukoszek
|25Antoni Balabuch
|28Bastien Donio
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|99Tomasz Loska
|33Maksym Chłań
Korona – Górnik: sonda
Kto wygra mecz?
- Korona Kielce 29%
- Remis 14%
- Górnik Zabrze 57%
7+ Votes
Korona – Górnik: transmisja meczu
Mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
