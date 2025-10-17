Korona Kielce – Górnik Zabrze: typy, kursy zapowiedź (18.10.2025)

11:53, 17. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Korona Kielce - Górnik Zabrze to hitowy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę, 18 października, o godz. 14:45. Gospodarze chcą się zrehabilitować za ostatnią porażkę w Białymstoku.

Konstandinos Soteriou
PressFocus Na zdjęciu: Konstandinos Soteriou

Korona – Górnik: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Drużyna prowadzona przez Michała Gasparika, są liderem ligowej tabeli, natomiast Żółto-Czerwoni zajmują obecnie czwarte miejsce. Przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Jacka Zielińskiego wyraźnie przegrali z Jagiellonią Białystok (1:3) i była to już ich druga wyjazdowa porażka w tym sezonie.

Górnik natomiast imponuje formą w delegacjach. Obok Lecha Poznań to najlepiej punktująca drużyna na wyjazdach i ma już 10 punktów zdobytych poza domem. Z kolei kielczanie mogą pochwalić się znakomitą serią czterech kolejnych zwycięstw u siebie. Wszystko wskazuje więc na zacięty pojedynek w Kielcach. W mojej ocenie hitowe starcie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

STS
3.25
Remis
*Kursy z 17.10.2025 10⁚56

Korona – Górnik: ostatnie wyniki

Żółto-Czerwoni w tym sezonie mogli pochwalić się imponującą serią dziewięciu meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce doznali bolesnej przegranej z Jagiellonią Białystok (1:3). Kielczanie byli wyraźnie słabsi, a honorowe trafienie w doliczonym czasie gry zanotował cypryjski obrońca Konstantinos Sotiriou. Wcześniej Korona prezentowała się znakomicie. Rozbiła Lechię Gdańsk (3:0), awansowała w Pucharze Polski po zwycięstwie nad Stalą Rzeszów (1:0), zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia oraz pokonała Pogoń Szczecin (1:0).

Z kolei zabrzanie są obecnie w znakomitej formie. Z pięciu ostatnich spotkań wygrali cztery, a przed przerwą na kadrę rozbili Legię Warszawa (3:1), nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Bohaterem meczu był Ousmane Sow, który zdobył dwie bramki i dorzucił asystę. Wcześniej Górnik zremisował z Cracovią (1:1), pokonał rezerwy Legii (3:0) w Pucharze Polski, a także odnieśli zwycięstwa nad Widzewem Łódź (3:2) i Rakowem Częstochowa (1:0).

Korona – Górnik: historia

W ostatnich bezpośrednich starciach lepszy bilans mają piłkarze Górnika, którzy wygrali trzy z pięciu poprzednich meczów z Koroną. W ubiegłym sezonie zabrzanie wygrali w Kielcach (4:2), a bohaterem starcia był Kamil Lukoszek, który był autorem dwóch trafień, a na dziś jest rezerwowym w drużynie Gasparika.

Tymczasem w Zabrzu padł remis (1:1). Na zwycięstwo nad Górnikiem kielczanie czekają już bardzo długo. Ostatni raz pokonali zabrzan w listopadzie 2018 roku. Wówczas jedną z bramek zdobył Marcin Cebula, który w tym tygodniu ponownie zasilił szeregi Korony.

Korona – Górnik: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niezwykle wyrównanie typują hit w Kielcach. Zwycięstwo Korony zostało wycenione na około 2.75, a wygrana Górnika Zabrze również na 2.75. Remis w tym starciu szacowany jest przy kursie na około 3.30.

Korona Kielce
Remis
Górnik Zabrze
2.60
3.25
2.70
2.75
3.20
2.75
2.56
3.30
2.65
2.75
3.30
2.75
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 10:52.

Korona – Górnik: przewidywane składy

Korona – Górnik: sonda

Kto wygra mecz?

  • Korona Kielce
  • Remis
  • Górnik Zabrze
  • Korona Kielce 29%
  • Remis 14%
  • Górnik Zabrze 57%

7+ Votes

Korona – Górnik: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

