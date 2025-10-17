Korona Kielce – Górnik Zabrze: typy, kursy zapowiedź (18.10.2025)

Korona Kielce - Górnik Zabrze to hitowy mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w sobotę, 18 października, o godz. 14:45. Gospodarze chcą się zrehabilitować za ostatnią porażkę w Białymstoku.

PressFocus Na zdjęciu: Konstandinos Soteriou

Korona – Górnik: typy bukmacherskie

Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w hicie 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zaplanowano na sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Drużyna prowadzona przez Michała Gasparika, są liderem ligowej tabeli, natomiast Żółto-Czerwoni zajmują obecnie czwarte miejsce. Przed przerwą reprezentacyjną podopieczni Jacka Zielińskiego wyraźnie przegrali z Jagiellonią Białystok (1:3) i była to już ich druga wyjazdowa porażka w tym sezonie.

Górnik natomiast imponuje formą w delegacjach. Obok Lecha Poznań to najlepiej punktująca drużyna na wyjazdach i ma już 10 punktów zdobytych poza domem. Z kolei kielczanie mogą pochwalić się znakomitą serią czterech kolejnych zwycięstw u siebie. Wszystko wskazuje więc na zacięty pojedynek w Kielcach. W mojej ocenie hitowe starcie zakończy się podziałem punktów. Mój typ: remis.

Korona – Górnik: ostatnie wyniki

Żółto-Czerwoni w tym sezonie mogli pochwalić się imponującą serią dziewięciu meczów bez porażki. W poprzedniej kolejce doznali bolesnej przegranej z Jagiellonią Białystok (1:3). Kielczanie byli wyraźnie słabsi, a honorowe trafienie w doliczonym czasie gry zanotował cypryjski obrońca Konstantinos Sotiriou. Wcześniej Korona prezentowała się znakomicie. Rozbiła Lechię Gdańsk (3:0), awansowała w Pucharze Polski po zwycięstwie nad Stalą Rzeszów (1:0), zremisowała bezbramkowo z Arką Gdynia oraz pokonała Pogoń Szczecin (1:0).

Z kolei zabrzanie są obecnie w znakomitej formie. Z pięciu ostatnich spotkań wygrali cztery, a przed przerwą na kadrę rozbili Legię Warszawa (3:1), nie pozostawiając rywalom żadnych złudzeń. Bohaterem meczu był Ousmane Sow, który zdobył dwie bramki i dorzucił asystę. Wcześniej Górnik zremisował z Cracovią (1:1), pokonał rezerwy Legii (3:0) w Pucharze Polski, a także odnieśli zwycięstwa nad Widzewem Łódź (3:2) i Rakowem Częstochowa (1:0).

Korona – Górnik: historia

W ostatnich bezpośrednich starciach lepszy bilans mają piłkarze Górnika, którzy wygrali trzy z pięciu poprzednich meczów z Koroną. W ubiegłym sezonie zabrzanie wygrali w Kielcach (4:2), a bohaterem starcia był Kamil Lukoszek, który był autorem dwóch trafień, a na dziś jest rezerwowym w drużynie Gasparika.

Tymczasem w Zabrzu padł remis (1:1). Na zwycięstwo nad Górnikiem kielczanie czekają już bardzo długo. Ostatni raz pokonali zabrzan w listopadzie 2018 roku. Wówczas jedną z bramek zdobył Marcin Cebula, który w tym tygodniu ponownie zasilił szeregi Korony.

Korona – Górnik: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niezwykle wyrównanie typują hit w Kielcach. Zwycięstwo Korony zostało wycenione na około 2.75, a wygrana Górnika Zabrze również na 2.75. Remis w tym starciu szacowany jest przy kursie na około 3.30.

Korona – Górnik: przewidywane składy

Korona Kielce Jacek Zielinski Górnik Zabrze Michal Gasparik Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dziekoński 24 Smolarczyk 44 Sotiriou 5 Resta 26 Popov 8 Remacle 88 Svetlin 3 Matuszewski 10 Nono 70 Antoñín 7 Blanik 30 Sow 23 Liseth 81 Kmet 14 Kubicki 8 Hellebrand 18 Ambros 64 Janza 20 Josema 26 Janicki 5 Szcześniak 1 Lubik 1 Dziekoński 24 Smolarczyk 44 Sotiriou 5 Resta 26 Popov 8 Remacle 88 Svetlin 3 Matuszewski 10 Nono 70 Antoñín 7 Blanik 30 Sow 23 Liseth 81 Kmet 14 Kubicki 8 Hellebrand 18 Ambros 64 Janza 20 Josema 26 Janicki 5 Szcześniak 1 Lubik 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Górnik Zabrze Michal Gasparik Rezerwowi 6 Marcel Pieczek 11 Vladimir Nikolov 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 22 Michał Niedbała 23 Slobodan Rubezic 27 Wojciech Kaminski 37 Hubert Zwoźny 61 Jakub Budnicki 9 Stjepan Davidovic 7 Luka Zahovic 9 Gabriel Barbosa Avelino 16 Paweł Olkowski 17 Kamil Lukoszek 25 Antoni Balabuch 28 Bastien Donio 55 Maksymilian Pingot 79 Young-jun Goh 99 Tomasz Loska 33 Maksym Chłań

Korona – Górnik: sonda

Kto wygra mecz? Korona Kielce

Remis

Górnik Zabrze Korona Kielce 29%

Remis 14%

Górnik Zabrze 57% 7+ Votes

Korona – Górnik: transmisja meczu

Mecz Korona Kielce – Górnik Zabrze w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 14:45. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.