Korona Kielce – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.11.2025)

Korona Kielce - Cracovia to mecz w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrany w sobotę (29 listopada) o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Nono

Korona – Cracovia: gdzie oglądać?

Korona Kielce podejmie Cracovię na Exbud Arenie w meczu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Żółto-Czerwoni w miniony weekend przerwali serię pięciu ligowych meczów bez zwycięstwa, pokonując na wyjeździe Widzew. Wyjątkową formą popisał się Stjepan Davidović, który zdobył bramkę i zaliczył asystę.

Cracovia natomiast znalazła się w poważnym kryzysie. Drużyna Luki Elsnera wygrała tylko jedno z ostatnich siedmiu spotkań Ekstraklasy, a szczególnie bolesna była niedawna domowa porażka z Motorem Lublin. Sprawdź tutaj naszą zapowiedź meczu Korony z Cracovią.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Korona – Cracovia: transmisja w TV

Mecz Korony Kielce z Cracovią będzie transmitowany w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie skomentują Filip Surma i Adam Szała. Pierwszy gwizdek już o godzinie 17:30.

Korona – Cracovia: stream online

Spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Cracovią będzie także dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ online po wykupieniu odpowiedniego pakietu Super Sport.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Korona – Cracovia: sonda

Kto wygra mecz? Korona Kielce

Remis

Cracovia Korona Kielce 100%

Remis 0%

Cracovia 0% 6+ Votes

Korona – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich, faworytem sobotniego meczu w Kielcach są gospodarze. Kurs na zwycięstwo Korony zostało ustalone na poziomie mniej więcej 2.40.

Korona Kielce Cracovia 2.47 3.10 3.35 Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 16:50

Gdzie oglądać mecz Korona Kielce – Cracovia? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Korona Kielce – Cracovia? Mecz rozpocznie się na Exbud Arenie w sobotę (29 listopada) o godz. 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.