Kolumbia – Portugalia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (28.06.2026)

19:15, 27. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Kolumbia – Portugalia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To starcie jest zapowiadane jako hit 3. kolejki fazy grupowej mundialu. Początek tej interesującej rywalizacji już jutro o godzinie 01:30.

James Rodriguez
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

Kolumbia – Portugalia: gdzie oglądać?

Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026, w którym Kolumbia zmierzy się z Portugalią. Stawką tego meczu będzie pierwsze miejsce w tabeli grupy K. Kolumbijczycy mają na koncie sześć punktów i do utrzymania pozycji lidera wystarczy im remis, natomiast Portugalczycy z czterema oczkami w dorobku muszą sięgnąć po wygraną, by ich wyprzedzić. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kolumbia – Portugalia.

Kolumbia – Portugalia: transmisja w TV

Pojedynek między Kolumbią a Portugalią możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji – na kanale TVP 1 – gdzie przed mikrofonami usiądą Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.

Kolumbia – Portugalia: stream online

Ciekawie zapowiadające się starcie w ramach 3. kolejki mundialu będzie dostępne również w internecie. Niedzielne spotkanie znajdziesz na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Kolumbia – Portugalia: kursy bukmacherskie

Kolumbia

Mistrzostwa świata, gr. K |

28 czerwca 2026

01:30

3.50
3.70
2.02
Portugalia
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 18:04

Kolumbia – Portugalia: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Kolumbia – Portugalia?

Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.

Kiedy odbędzie się mecz Kolumbia – Portugalia?

Początek tego starcia w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 01:30.

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