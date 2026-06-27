Kolumbia – Portugalia: gdzie oglądać?
Przed nami jedno z najciekawszych spotkań 3. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata 2026, w którym Kolumbia zmierzy się z Portugalią. Stawką tego meczu będzie pierwsze miejsce w tabeli grupy K. Kolumbijczycy mają na koncie sześć punktów i do utrzymania pozycji lidera wystarczy im remis, natomiast Portugalczycy z czterema oczkami w dorobku muszą sięgnąć po wygraną, by ich wyprzedzić. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 28 czerwca o godzinie 01:30. Z artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć jutrzejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Kolumbia – Portugalia.
Kolumbia – Portugalia: transmisja w TV
Pojedynek między Kolumbią a Portugalią możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji – na kanale TVP 1 – gdzie przed mikrofonami usiądą Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski.
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Kolumbia – Portugalia: stream online
Ciekawie zapowiadające się starcie w ramach 3. kolejki mundialu będzie dostępne również w internecie. Niedzielne spotkanie znajdziesz na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Kolumbia – Portugalia: kursy bukmacherskie
Kolumbia – Portugalia: pytania i odpowiedzi
Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP 1.
Początek tego starcia w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 01:30.
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