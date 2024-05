PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

We włoskiej ekstraklasie przed ostatnią kolejką prawie wszystko jest jasne. Juventus w sobotę wieczorem (25 maja, godz. 18:00) na Allianz Stadium podejmie Monzę. To starcie nie ma już większego znaczenia w kontekście ligowej tabeli. Juve co prawda walczy o ligowe podium, ale ma pewny awans do Ligi Mistrzów. Z kolei ekipa spod Mediolanu nie musi bić się o utrzymanie, bo znajduje się w środku tabeli. Sprawdź nasze typy na spotkanie Juventus – Monza.

Wszystkie mecze Serie A można oglądać w tradycyjnej telewizji, ponieważ prawa do pokazywania tych rozgrywek w Polsce posiada stacja Eleven Sports. Pojedynek Juventusu z Monzą wyemitowany zostanie na kanale Eleven Sports 2.

Spotkanie Juventusu – Monzą możesz zobaczyć również dzięki usłudze STS TV. Spełnij dwa proste kroki i uzyskaj dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Juventus – Monza zostanie odblokowany

Mecz Bianconerich z Biancorossimi obejrzysz za pośrednictwem serwisów streamingowych – ElevenSports.pl oraz CANAL+ online.

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego spotkania są gospodarze. Kurs na potencjalne zwycięstwo Juventusu wynosi mniej więcej 1.35, typ na ewentualną wygraną Monzy to około 9.50, natomiast remis wycenia się na mniej więcej 5.50.

Gdzie obejrzeć mecz Juventus – Monza? Spotkanie dostępne będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Kiedy odbędzie się spotkanie Juventus – Monza? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (25 maja) o godzinie 18:00.

