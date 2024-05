fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Juventus – Monza, typy na mecz i przewidywania

Juventus w ostatniej ligowej kolejce ma zamiar powalczyć o 19. zwycięstwo w sezonie, dzięki czemu będzie mógł zakończyć ligowe zmagania z bilansem 71 punktów. Stara Dama zmierzy się z Monzą, która w ostatnim czasie potrafiła postawić się turyńczykom. Chociaż oba zespoły w klasyfikacji Serie A dzieli różnica 23 oczek, to nie będzie miało większego znaczenia w niedzielny wieczór. Ciekawym rozwiązaniem na spotkanie może być natomiast remis do przerwy. Przemawia za tym to, że Juve taki scenariusz zaliczył w dziewięciu z ostatnich 15 meczów. Mój typ: wygrana Juventusu.

Juventus – Monza: typ eksperta

Juventus – Monza, sytuacja kadrowa

U gospodarzy nie będzie mogło wystąpić w niedzielę trzech graczy. Wyłączeni z gry są kolejno: Andrea Cambiaso, Mattia De Sciglio oraz zawieszony od dłuższego czasu Paul Pogba. Kłopoty kadrowe nie ominęły też drużyny z Brianteo. Nie będą mogli w jej szeregach zagrać: Michele Di Gregorio, Andrea Carboni, Davide Bettela, Giulio Donato, Patrick Ciurria czy Jose Machin oraz Danil Maldini i Papu Gomez.

Juventus – Monza, ostatnie wyniki

Drużyna z Turynu ma za sobą festiwal strzelecki w rywalizacji z Bolognią. Obie ekipy podzieliły się punktami w miniony poniedziałek (3:3). Tym samym Juventus w Serie A jest bez zwycięstwa od 7 kwietnia. Wygrał wówczas z Fiorentina (1:0).

Z kolei ekipa Raffaele Paladino ostatnio uległą Frosinone (0:1). Monza tym samym w ostatnich ośmiu spotkaniach ligowych poniosła pięć porażek i trzykrotnie dzieliła się punktami. Ostatni wygrany mecz zaliczyła 16 marca, gdy pokonała Cagliari (1:0).

Juventus – Monza, historia

W pięciu ostatnich starciach z udziałem obu drużyn, licząc wszystkie rozgrywki, trzy razy wygrywał Juventus. Monza zanotowała natomiast dwa zwycięstwa. Po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w grudniu minionego roku. Wówczas lepsi byli Bianconeri (2:1).

Juventus – Monza, kursy

Analitycy bukmacherscy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Warianty na zwycięstwo Juventusu są oszacowano na 1.31-1.33. Remis wyceniono na 5.40-5.60. Opcja na ewentualną wygraną gości kształtuje się w wysokości 8.80-9.50. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet (3755 zł + 600 zł) odbierzez z kodem GOAL.

Juventus – Monza, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Gatti, Bremer, Danilo, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic

Monza: Sorrentino – Birindelli, D’Ambrosio, Izzo, Kyriakopoulos, Gagliardini, Bondo, Colpani, Pessina, Mota, Djuric.

Juventus – Monza, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach 38. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany antenie Eleven Sports 2. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny koszt dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł. Spotkanie z udziałem Juventusu i Monzy zacznie się w niedzielę 26 maja o godzinie 18:00.

