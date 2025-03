PressFocus Na zdjęciu: Nico Gonzalez

Juventus – Genoa: gdzie oglądać?

Na dziewięć kolejek przed końcem sezonu Juventus jest piątą siłą we włoskiej Serie A. Szanse na mistrzostwo są w zasadzie tylko teoretyczne. W efekcie nowy trener Igor Tudor musi skupić się na zapewnieniu sobie miejsca w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Strata do czwartej Bologny to tylko jeden punkt.

Genoa radzi sobie nadspodziewanie dobrze i w zasadzie nie musi martwić się o ligowy byt na sezon 2025/2026. Zespół ten ma aż 13 punktów przewagi nad strefą spadkową, co jest efektem między innymi tylko jednej porażki w pięciu ostatnich meczach.

Juventus – Genoa: transmisja w TV

Transmisja meczu Juventus – Genoa odbędzie się w telewizji na kanale Eleven Sports 1. Początek spotkania, które odbędzie się 29 marca w Turynie, zaplanowano na godzinę 18:00.

Juventus – Genoa: transmisja online

Mecze Serie A można oglądać także w internecie za pośrednictwem strony Elevensports.pl. Aby uzyskać dostęp do transmisji, wystarczy założyć konto na stronie i wykupić odpowiedni pakiet z kanałami TV. Transmisja dostępna będzie również w usłudze CANAL+ online. Teraz paczka ze wszystkimi kanałami CANAL+ i Eleven Sports jest dostępna w atrakcyjnej promocji, dzięki której miesięcznie zapłacisz za nią tylko 55 zł, w ofercie na rok. Z oferty możesz skorzystać zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 100 na wygraną Juventusu

Superbet przygotował specjalną promocję na ten mecz. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL można postawić zakład na wygraną Juventusu po kursie 100. Zakład postawiony za 2 zł może dać aż 200 zł bonusu. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Zagraj za min. 2 zł pierwszy zakład pojedynczy na wygraną Juventusu w meczu z Genoą Jeżeli Juventus odniesie zwycięstwo, poza wygraną z kuponu otrzymasz ekstra bonus 200 zł

Juventus – Genoa: kto wygra?

Juventus – Genoa: kursy bukmacherskie

Juventus to pretendent do znalezienia się w czołowej czwórce tabeli Serie A. Stąd turyńczycy są bezdyskusyjnym faworytem bukmacherów, co pokazuje współczynnik 1.55. Genoa, a konkretnie jej sukces wyceniono na 6.60. Sam remis był sporym zaskoczeniem, o czym przypomina kurs na remis w wysokości 4.00.

Juventus FC Genoa 1.58 3.80 6.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 marca 2025 11:32 .

Gdzie oglądać mecz Juventus – Genoa? Transmisja meczu Juventus – Genoa będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1 oraz w internecie na stronie elevensports.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Juventus – Genoa? Mecz odbędzie się w sobotę (29 marca) o godzinie 18:00 na Allianz Stadium w Turynie.

