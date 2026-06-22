Jordania – Algieria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.06.2026)

19:36, 22. czerwca 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Jordania - Algieria: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz mś zaplanowany na wtorek 23 czerwca.

Riyad Mahrez
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Pro Shots/ Alamy Na zdjęciu: Riyad Mahrez

Jordania – Algieria, gdzie oglądać?

Rywalizacja w drugiej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 zakończy się 23 czerwca w godzinach porannych w Santa Klarze. To właśnie tam odbędzie się mecz Jordania – Algieria. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Afrykę. Zwycięstwo przedstawiciela Azji byłoby odebrane jako duża niespodzianka, chociaż nie jest ono wykluczone. Przegrany tej rywalizacji najpewniej pożegna się z marzeniami o udziale w fazie pucharowej tego mundialu. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź zapowiedź meczu Jordania – Algieria

Jordania – Algieria: transmisja w TV

Spotkanie Jordania – Algieria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Rafał Kędzior i Łukasz Gikiewicz.

Jordania – Algieria: transmisja online

Spotkanie pomiędzy Jordanią a Algierią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.

Jordania – Algieria: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • Wygrana Jordanii
  • Remis
  • Wygrana Algierii
  • Wygrana Jordanii
  • Remis
  • Wygrana Algierii

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Jordania – Algieria: kursy bukmacherskie

Jordania

Mistrzostwa świata, gr. J |

23 czerwca 2026

05:00

6.25
4.30
1.52
Algieria
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 czerwca 2026 19:17
Gdzie oglądać mecz Jordania – Algieria?

Spotkanie Jordania – Algieria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.

Kiedy odbędzie się mecz Jordania – Algieria?

Mecz odbędzie się już we wtorek (23 czerwca) o godzinie 05:00.

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