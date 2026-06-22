Jordania – Algieria: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (23.06.2026)

Jordania – Algieria, gdzie oglądać?
Rywalizacja w drugiej kolejce grupy J mistrzostw świata 2026 zakończy się 23 czerwca w godzinach porannych w Santa Klarze. To właśnie tam odbędzie się mecz Jordania – Algieria. Za faworyta tej potyczki uchodzi zespół reprezentujący Afrykę. Zwycięstwo przedstawiciela Azji byłoby odebrane jako duża niespodzianka, chociaż nie jest ono wykluczone. Przegrany tej rywalizacji najpewniej pożegna się z marzeniami o udziale w fazie pucharowej tego mundialu. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź zapowiedź meczu Jordania – Algieria
Jordania – Algieria: transmisja w TV
Spotkanie Jordania – Algieria obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie TVP2 oraz TVP Sport. Mecz skomentują Rafał Kędzior i Łukasz Gikiewicz.
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Jordania – Algieria: transmisja online
Spotkanie pomiędzy Jordanią a Algierią będzie także transmitowane w internecie. Pojedynek będzie bowiem dostępny w serwisie streamingowym tvpsport.pl.
Jordania – Algieria: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- Wygrana Jordanii
- Remis
- Wygrana Algierii
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Jordania – Algieria: kursy bukmacherskie
Spotkanie Jordania – Algieria będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP2 oraz TVP Sport, a także w aplikacji TVP Sport i serwisie tvpsport.pl.
Mecz odbędzie się już we wtorek (23 czerwca) o godzinie 05:00.
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