Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: gdzie oglądać?
Przed nami mecz 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Radomiakiem Radom. Żółto-Czerwoni z dorobkiem 36 punktów są liderem tabeli. Natomiast Zieloni mają 27 oczek i zajmują obecnie 11. miejsce w stawce. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 22 lutego, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: transmisja w TV
Mecz w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.
Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: stream online
Spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Radomiakiem Radom będzie dostępne w internecie. To starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.
Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie
Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (22 lutego) o godzinie 14:45.
