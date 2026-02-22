Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy Adrian Siemieniec przechytrzy Goncalo Feio? Początek tej rywalizacji już dzisiaj (niedziela, 22 lutego) o godzinie 14:45.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

Przed nami mecz 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Radomiakiem Radom. Żółto-Czerwoni z dorobkiem 36 punktów są liderem tabeli. Natomiast Zieloni mają 27 oczek i zajmują obecnie 11. miejsce w stawce. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 22 lutego, o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: transmisja w TV

Mecz w ramach 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: stream online

Spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok a Radomiakiem Radom będzie dostępne w internecie. To starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 15:12

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (22 lutego) o godzinie 14:45.

