Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Dumy Podlasia chce pozostać na fotelu lidera tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą niedzielę, 22 lutego o godzinie 14:45.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z Radomiakiem Radom. Zespół Żółto-Czerwonych ma na koncie 36 punktów i zajmuje pozycję lidera tabeli. Ekipa Zielonych zgromadziła dotąd 27 oczek, co daje jej obecnie 11. miejsce w stawce. Obie drużyny powalczą o ważne punkty w kontekście swoich ligowych celów. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą niedzielę, 22 lutego o godzinie 14:45.

Uważam, że w tym spotkaniu oba zespoły zdobędą bramkę. Liczę na ofensywne widowisko oraz otwartą grę ze strony zarówno gospodarzy, jak i gości. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, sytuacja kadrowa

W meczu Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom w drużynie gospodarzy nie zagrają Yuki Kobayashi, Sergio Lozano, Andy Pelmard i Bernardo Vital, a występ Dusana Stojinovicia stoi pod znakiem zapytania. W ekipie gości niedostępni są natomiast Elves Balde, Ibrahima Camara oraz Mikołaj Molendowski. Oba zespoły mają zatem kilku nieobecnych, co może wpłynąć na ustawienie i taktykę.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie Jagiellonia Białystok grała na dwóch frontach – podopieczni Adriana Siemieńca przegrali 0:3 z Fiorentiną w Lidze Konferencji, a w PKO BP Ekstraklasie zremisowali 0:0 z Cracovią. W tym samym okresie Radomiak Radom rywalizował wyłącznie na ligowym podwórku – zespół Goncalo Feio uległ Koronie Kielce 0:2 i podzielił się punktami z Rakowem Częstochowa, remisując 0:0.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, historia

W bezpośrednich meczach Jagiellonii Białystok z Radomiakiem Radom kompletnie dominuje zespół Dumy Podlasia. Ekipa Żółto-Czerwonych wygrała bowiem wszystkie pięć poprzednich spotkań przeciwko drużynie Zielonych. Najbardziej efektowne zwycięstwo Jagiellonii nad Radomiakiem miało miejsce w lutym 2025 roku, kiedy w PKO BP Ekstraklasie padł wynik 5:0.

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi mniej więcej 1.95, typ na zwycięstwo Radomiaka Radom to około 3.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.60.

Jagiellonia Białystok Radomiak Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2026 15:12

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Wojtuszek, Konstantopoulos, Romanczuk, Wdowik – Flach, Mazurek – Pozo, Imaz – Bazdar, Pululu

Radomiak: Majchrowicz – Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Donis – Capita, Baro, Wolski, Lopes – Maurides

Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek pomiędzy Jagiellonią Białystok a Radomiakiem Radom będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Adam Marchliński i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą niedzielę, 22 lutego o godzinie 14:45.

