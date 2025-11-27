Jagiellonia Białystok – KuPS: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.11.2025)

Jagiellonia Białystok podejmie KuPS w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Mecz rozpocznie się w czwartek (27 listopada) o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online na żywo. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

Jagiellonia – KuPS: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok zmierzy się na własnym stadionie z fińskim KuPS w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Duma Podlasia pozostaje niepokonana w tym sezonie europejskich pucharów i z pięcioma punktami zajmują 14. miejsce w tabeli, licząc na utrzymanie dobrej passy przed kolejnymi starciami.

Finowie również zgromadzili pięć punktów i chcą sprawić niespodziankę w Białymstoku. Jagiellonia będzie jednak musiała radzić sobie bez Jesusa Imaza, który pauzuje za kartki. Dla obu zespołów będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek. Zapraszam do zapoznania się z naszą zapowiedzią spotkania.

Jagiellonia – KuPS: transmisja w TV

Rywalizację Jagiellonii Białystok z fińskim KuPS można będzie śledzić na żywo na antenach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2. Szymon Rojek i Maciej Makuszewski zostali wyznaczeni do skomentowania meczu. Pierwszy gwizdek rozbrzmi o godzinie 21:00.

Jagiellonia – KuPS: stream online

Mecz Jagiellonia Białystok będzie również dostępny w serwisie streamingowym Polsat Box Go po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym dostępne są mecze Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.

Jagiellonia – KuPS: sonda

Jagiellonia – KuPS: kursy bukmacherskie

W czwartek w Białymstoku bukmacherzy wskazują Jagiellonię jako faworyta spotkania. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 1.55, natomiast wygrana KuPS jest wyceniana na 5.50. Szanse na remis oceniane są na około 4.30.

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – KuPS? Spotkanie będzie dostępne na żywo na antenach Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2 oraz w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Jagiellonia Białystok – KuPS? Mecz zostanie rozegrany w czwartek, 27 listopada, o godzinie 21:00.

