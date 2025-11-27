Jagiellonia Białystok – KuPS: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2025)

Jagiellonia Białystok - KuPS to mecz w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek (27 listopada) o godz. 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak

Jagiellonia – KuPS: typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok zmierzy się na własnym stadionie z KuPS Kuopio w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 27 listopada, o godzinie 21:00. Polski zespół pozostaje niepokonany w tym sezonie europejskich pucharów i z dorobkiem pięciu punktów zajmuje 14. miejsce w tabeli, licząc na umocnienie swojej pozycji przed kluczowymi meczami.

Rywal z Finlandii również ma na koncie pięć punktów, co zapowiada wyrównane i zacięte starcie. Jagiellonia przystąpi jednak do meczu osłabiona, ponieważ za nadmiar żółtych kartek pauzować będzie Jesus Imaz. Moim zdaniem spotkanie zakończy się triumfem Dumy Podlasia, która może tym samym przybliżyć się do gry w fazie pucharowej. Mój typ: wygrana Jagiellonii.

Paweł STS 1.55 Wygrana Jagiellonii Białystok Zagraj w STS!

Jagiellonia – KuPS: ostatnie wyniki

W poprzedniej kolejce Ekstraklasy białostoczanie nie zagrali, ponieważ ich mecz z GKS-em Katowice został odwołany z powodu trudnych warunków pogodowych. Wcześniej Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin (2:1) po bramce Oskara Pietuszewskiego w 93. minucie, zremisowała z Shkendiją (1:1), przegrała z Rakowem Częstochowa (1:2) oraz wygrała z Miedzią Legnica (2:1) w Pucharze Polski.

Mistrzowie Finlandii w ostatniej serii gier przegrali z Hacken (0:2). Wcześniej natomiast pokonali HJK (2:0), Slovan Bratysława (3:1), ograli Inter Turku (3:2) i zremisowali z Gnistan (1:1).

Jagiellonia – KuPS: historia

Mecz pomiędzy Jagiellonią a KuPS Kuopio będzie pierwszym starciem obu klubów w historii występów na europejskiej scenie. Trudno przewidzieć, jak przełoży się to na przebieg gry.

Jagiellonia – KuPS: kursy bukmacherskie

Faworytem czwartkowego spotkania w Białymstoku jest Jagiellonia. Kursy bukmacherów wskazują na wyraźną przewagę gospodarzy – ich zwycięstwo wyceniane jest na około 1.55. Triumf KuPS stoi natomiast na poziomie nawet 5.50. Na remis oferowane są kursy w okolicach 4.30.

Jagiellonia Białystok KuPS Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 16:50

Jagiellonia – KuPS: przewidywane składy

Jagiellonia: Piekutowski – Wojtuszek, Vital, Stojinović, Wdowik – Pozo, Lozano, Romanczuk, Flach, Jóżwiak – Pululu

KuPS: Kreidl – Armah, Cisse, Antwi, Hamalainen – Oksanen, Arifi, Ruoppi, Pennanen, Pasanen – Parzyszek

Jagiellonia – KuPS: sonda

Kto wygra mecz? Jagiellonia Białystok

Remis

KuPS Jagiellonia Białystok 100%

Remis 0%

KuPS 0% 4+ Votes

Jagiellonia – KuPS: transmisja meczu

Mecz Jagiellonia Białystok – KuPS w ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (27 listopada) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 2 oraz w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.