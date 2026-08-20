Jagiellonia - Iberia: transmisja TV i stream online. Sprawdź, gdzie w telewizji i internecie obejrzysz mecz IV kwalifikacji Ligi Europy zaplanowany na czwartek 20 sierpnia.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok – Iberia 1999, gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok rozpoczyna decydującą walkę o awans do fazy zasadniczej Ligi Europy. W ramach IV rundy kwalifikacji Jaga zmierzy się z gruzińską Iberią 1999. Pierwsze spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco. Żółto-czerwoni stoją przed kolejnym ważnym wyzwaniem na europejskiej arenie. Stawką dwumeczu będzie awans do fazy ligowej drugich pod względem prestiżu rozgrywek klubowych UEFA.

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Jaga ma za sobą kolejne występy na międzynarodowej scenie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niewielka może być różnica między sukcesem a rozczarowaniem. Rywal z Gruzji również nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry. O losach awansu mogą zdecydować detale. W związku z tym już pierwsze spotkanie będzie miało ogromne znaczenie.

Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: transmisja w TV

Mecz Jagiellonia Białystok – Iberia 1999 odbędzie się o godzinie 18:00. Spotkanie IV rundy kwalifikacji Ligi Europy będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Transmisję zaplanowano na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium oraz Super Polsat. Kibice Jagiellonii będą zatem mieli kilka możliwości śledzenia pierwszego spotkania z udziałem obu ekip.

Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: transmisja online

Spotkanie Jagiellonii z Iberią 1999 będzie dostępne również dla kibiców korzystających z oferty internetowej Polsat Box Go. Z usługi można korzystać w aplikacji na Smart TV, ale też na urządzeniach mobilnych.

Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Jagiellonii

wygraną Iberii

remisem wygraną Jagiellonii

wygraną Iberii

remisem 0 Votes

Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: kursy bukmacherskie

Przed pierwszym spotkaniem trudno przewidzieć, jak potoczy się rywalizacja. Jagiellonia ma po swojej stronie doświadczenie z europejskich pucharów i będzie chciała od początku zaznaczyć swoją przewagę, ale Iberia 1999 z pewnością podejdzie do dwumeczu bez kompleksów.

Jagiellonia Bialystok Iberia 1999 1.38 4.80 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2026 14:02

Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Iberia 1999? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i Super Polsat, a także na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Iberia 1999? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 18:00 czasu polskiego.

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