Jagiellonia Białystok – Iberia 1999, gdzie oglądać?
Jagiellonia Białystok rozpoczyna decydującą walkę o awans do fazy zasadniczej Ligi Europy. W ramach IV rundy kwalifikacji Jaga zmierzy się z gruzińską Iberią 1999. Pierwsze spotkanie zapowiada się niezwykle interesująco. Żółto-czerwoni stoją przed kolejnym ważnym wyzwaniem na europejskiej arenie. Stawką dwumeczu będzie awans do fazy ligowej drugich pod względem prestiżu rozgrywek klubowych UEFA.
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Jaga ma za sobą kolejne występy na międzynarodowej scenie i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak niewielka może być różnica między sukcesem a rozczarowaniem. Rywal z Gruzji również nie zamierza jednak tanio sprzedać skóry. O losach awansu mogą zdecydować detale. W związku z tym już pierwsze spotkanie będzie miało ogromne znaczenie.
Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: transmisja w TV
Mecz Jagiellonia Białystok – Iberia 1999 odbędzie się o godzinie 18:00. Spotkanie IV rundy kwalifikacji Ligi Europy będzie można obejrzeć na żywo w telewizji. Transmisję zaplanowano na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium oraz Super Polsat. Kibice Jagiellonii będą zatem mieli kilka możliwości śledzenia pierwszego spotkania z udziałem obu ekip.
Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: transmisja online
Spotkanie Jagiellonii z Iberią 1999 będzie dostępne również dla kibiców korzystających z oferty internetowej Polsat Box Go. Z usługi można korzystać w aplikacji na Smart TV, ale też na urządzeniach mobilnych.
Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Jagiellonii
- wygraną Iberii
- remisem
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Jagiellonia Białystok – Iberia 1999: kursy bukmacherskie
Przed pierwszym spotkaniem trudno przewidzieć, jak potoczy się rywalizacja. Jagiellonia ma po swojej stronie doświadczenie z europejskich pucharów i będzie chciała od początku zaznaczyć swoją przewagę, ale Iberia 1999 z pewnością podejdzie do dwumeczu bez kompleksów.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 i Super Polsat, a także na platformie Polsat Box Go.
Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 18:00 czasu polskiego.
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