Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie obejrzeć ten mecz PKO Ekstraklasy, który zapowiada się niezwykle ciekawie.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych spotkań 7. kolejki PKO Ekstraklasy będzie starcie w Białymstoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie zespół Lechii Gdańsk. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowanym faworytem jest zespół gospodarzy, ale goście także są dobrzy w ofensywie, więc można spodziewać się sporej liczby goli.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 360. Początek rywalizacji w niedzielę 31 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Stream online

Mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć także online. A to dzięki usłudze Canal+ Online.

Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji bukmachera Fortuna, oto co trzeba zrobić:

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut otrzymasz specjalny kod PPV. Ich liczba jest jednak ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy.

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Jagiellonia

Remis

Lechia Jagiellonia 70%

Remis 0%

Lechia 30% 10+ Votes

Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.75. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.15. Jeśli chcemy jednak zagrać na zwycięstwo gości, a więc zespołu Lechii Gdańsk, to możemy to zrobić za nawet 4.75.

Jagiellonia Białystok Lechia Gdańsk 1.75 4.20 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 17:48 .

Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk? Początek rywalizacji w niedzielę 31 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30. Gdzie oglądać mecz Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk? Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 360, a także w Canal+ Online.

