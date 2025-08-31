Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Gdzie oglądać?
Jednym z niedzielnych spotkań 7. kolejki PKO Ekstraklasy będzie starcie w Białymstoku, gdzie miejscowa Jagiellonia podejmie zespół Lechii Gdańsk. Wszystko wskazuje na to, że zdecydowanym faworytem jest zespół gospodarzy, ale goście także są dobrzy w ofensywie, więc można spodziewać się sporej liczby goli.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 4 oraz CANAL+ 360. Początek rywalizacji w niedzielę 31 sierpnia 2025 roku o godzinie 17:30.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Stream online
Mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć także online. A to dzięki usłudze Canal+ Online.
Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji bukmachera Fortuna, oto co trzeba zrobić:
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut otrzymasz specjalny kod PPV. Ich liczba jest jednak ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy.
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Jagiellonia 70%
- Remis 0%
- Lechia 30%
10+ Votes
Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół Jagiellonii Białystok. Kurs na trzy punkty gospodarzy wynosi mniej więcej 1.75. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.15. Jeśli chcemy jednak zagrać na zwycięstwo gości, a więc zespołu Lechii Gdańsk, to możemy to zrobić za nawet 4.75.
