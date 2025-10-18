REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: gdzie oglądać?
Już dzisiaj wieczorem Jagiellonia Białystok zmierzy się z Arką Gdynia w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca w obecnym sezonie radzą sobie znakomicie – w 10 rozegranych meczach zgromadzili 21 punktów, co daje im 2. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Dawida Szwargi znajduje się w trudniejszej sytuacji, mając na koncie 12 oczek i plasując się na 13. pozycji w stawce. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć sobotni pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: transmisja w TV
Spotkanie między Jagiellonią Białystok a Arką Gdynia będzie transmitowane na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Bartosz Gleń oraz Michał Żyro.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: stream online
Interesujący mecz w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz również obejrzeć za pośrednictwem internetu. Pojedynek zostanie wyemitowany na platformie CANAL+ online
Kto wygra?
- Jagiellonia 33%
- Padnie remis 67%
- Arka 0%
3+ Votes
Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (18 października) o godzinie 17:30.
