Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy drużyna z Podlasia po tej serii gier wskoczy na fotel lidera tabeli PKO BP Ekstraklasy? Przekonamy się o tym już dzisiaj wieczorem.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: gdzie oglądać?

Już dzisiaj wieczorem Jagiellonia Białystok zmierzy się z Arką Gdynia w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca w obecnym sezonie radzą sobie znakomicie – w 10 rozegranych meczach zgromadzili 21 punktów, co daje im 2. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Dawida Szwargi znajduje się w trudniejszej sytuacji, mając na koncie 12 oczek i plasując się na 13. pozycji w stawce. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w tej potyczce o godzinie 17:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć sobotni pojedynek.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: transmisja w TV

Spotkanie między Jagiellonią Białystok a Arką Gdynia będzie transmitowane na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3, gdzie zawody skomentują Bartosz Gleń oraz Michał Żyro.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: stream online

Interesujący mecz w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz również obejrzeć za pośrednictwem internetu. Pojedynek zostanie wyemitowany na platformie CANAL+ online

