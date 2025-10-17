Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, typy i przewidywania
W ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia Jagiellonii Białystok z Arką Gdynia. Przed tą serią zespół Adriana Siemieńca gier ma na swoim koncie 21 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli, prezentując znakomitą dyspozycję w lidze. Z kolei drużyna Dawida Szwargi uzbierała dotychczas 12 oczek, przez co plasuje się na 13. pozycji w stawce, szukając sposobu na ustabilizowanie formy. Mecz zapowiada się jako interesująca konfrontacja faworyta z ekipą, która będzie chciała sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, 18 października o godzinie 17:30.
Jagiellonia Białystok jest faworytem nadchodzącego starcia z Arką Gdynia. W ostatnich latach zespół z Podlasia z łatwością radził sobie w bezpośrednich konfrontacjach z drużyną z Trójmiasta. Dodatkowo Jaga może liczyć na przewagę własnego boiska, co jeszcze bardziej zwiększa jej szanse na wygraną. Nasz typ: zwycięstwo Jagiellonii Białystok.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem wygląda korzystnie dla obu zespołów. W Jagiellonii Białystok zabraknie jedynie bramkarza Sławomira Abramowicza, który zmaga się z urazem łokcia. Poza tym wszyscy pozostali zawodnicy są do dyspozycji trenera Adriana Siemieńca. W Arce Gdynia natomiast panuje pełna gotowość do jutrzejszego spotkania. Szkoleniowiec zespołu z Trójmiasta – Dawid Szwarga – będzie miał dostępną całą kadrę.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, ostatnie wyniki
Jagiellonia Białystok znajduje się w bardzo dobrej formie – w ostatniej kolejce ligowej pokonała Koronę Kielce 3:1, a wcześniej wygrała 1:0 z Hamrun Spartans FC w Lidze Konferencji. Zatem zespół z województwa podlaskiego potwierdza wysoką dyspozycję zarówno w lidze, jak i w Europie. Tymczasem Arka Gdynia rywalizowała tylko na boiskach PKO BP Ekstraklasy – najpierw wysoko przegrała z Zagłębiem Lubin 0:4, natomiast później skromnie ograła Cracovię 2:1, zmazując tym samym plamę po kompromitującej porażce.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, historia
Bezpośrednia rywalizacja Jagiellonii Białystok z Arką Gdynia w ostatnich latach układa się zdecydowanie po myśli zespołu z Podlasia. Ekipa Żółto-Czerwonych całkowicie dominuje nad drużyną z Trójmiasta, triumfując w każdym z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi klubami. Tak więc białostoczanie zazwyczaj narzucają gdańszczanom bardzo trudne warunki. Jeśli opisywany trend się utrzyma, to nadchodzące spotkanie przy Słonecznej zapowiada się jako bardzo wymagający egzamin dla podopiecznych Dawida Szwargi.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie
Faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców, a ponadto zasiadają na fotelu wicelidera ligowej tabeli. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi mniej więcej 1.70, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to około 4.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj nasz kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, przewidywane składy
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, kto wygra?
Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, transmisja meczu
Ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Arką Gdynia oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Pojedynek w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Michał Żyro. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, 18 października o godzinie 17:30. Na sędziego głównego jutrzejszego starcia wyznaczono Karola Arysa.
