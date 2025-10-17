Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Ekipa Dumy Podlasia liczy na objęcie fotela lidera tabeli. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w nadchodzącą sobotę, czyli 18 października, o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, typy i przewidywania

W ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia Jagiellonii Białystok z Arką Gdynia. Przed tą serią zespół Adriana Siemieńca gier ma na swoim koncie 21 punktów i zajmuje 2. miejsce w tabeli, prezentując znakomitą dyspozycję w lidze. Z kolei drużyna Dawida Szwargi uzbierała dotychczas 12 oczek, przez co plasuje się na 13. pozycji w stawce, szukając sposobu na ustabilizowanie formy. Mecz zapowiada się jako interesująca konfrontacja faworyta z ekipą, która będzie chciała sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, 18 października o godzinie 17:30.

Jagiellonia Białystok jest faworytem nadchodzącego starcia z Arką Gdynia. W ostatnich latach zespół z Podlasia z łatwością radził sobie w bezpośrednich konfrontacjach z drużyną z Trójmiasta. Dodatkowo Jaga może liczyć na przewagę własnego boiska, co jeszcze bardziej zwiększa jej szanse na wygraną. Nasz typ: zwycięstwo Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa przed nadchodzącym meczem wygląda korzystnie dla obu zespołów. W Jagiellonii Białystok zabraknie jedynie bramkarza Sławomira Abramowicza, który zmaga się z urazem łokcia. Poza tym wszyscy pozostali zawodnicy są do dyspozycji trenera Adriana Siemieńca. W Arce Gdynia natomiast panuje pełna gotowość do jutrzejszego spotkania. Szkoleniowiec zespołu z Trójmiasta – Dawid Szwarga – będzie miał dostępną całą kadrę.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Sławomir Abramowicz Uraz łokcia Koniec listopada 2025

Kontuzje i zawieszenia Arka Gdynia Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok znajduje się w bardzo dobrej formie – w ostatniej kolejce ligowej pokonała Koronę Kielce 3:1, a wcześniej wygrała 1:0 z Hamrun Spartans FC w Lidze Konferencji. Zatem zespół z województwa podlaskiego potwierdza wysoką dyspozycję zarówno w lidze, jak i w Europie. Tymczasem Arka Gdynia rywalizowała tylko na boiskach PKO BP Ekstraklasy – najpierw wysoko przegrała z Zagłębiem Lubin 0:4, natomiast później skromnie ograła Cracovię 2:1, zmazując tym samym plamę po kompromitującej porażce.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, historia

Bezpośrednia rywalizacja Jagiellonii Białystok z Arką Gdynia w ostatnich latach układa się zdecydowanie po myśli zespołu z Podlasia. Ekipa Żółto-Czerwonych całkowicie dominuje nad drużyną z Trójmiasta, triumfując w każdym z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi klubami. Tak więc białostoczanie zazwyczaj narzucają gdańszczanom bardzo trudne warunki. Jeśli opisywany trend się utrzyma, to nadchodzące spotkanie przy Słonecznej zapowiada się jako bardzo wymagający egzamin dla podopiecznych Dawida Szwargi.

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców, a ponadto zasiadają na fotelu wicelidera ligowej tabeli. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi mniej więcej 1.70, typ na zwycięstwo Arki Gdynia to około 4.80, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.90. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj nasz kod bonusowy GOAL, a będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Jagiellonia Białystok Arka Gdynia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2025 18:39 .

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Arka Gdynia Dawid Szwarga Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 22 Piekutowski 27 Wdowik 3 Stojinovic 70 Pelmard 9 Rallis 6 Romanczuk 72 Jóźwiak 7 Pozo 11 Balleste 21 Lozano 18 Prip 35 Jakubczyk 99 Espiau 20 Rusyn 37 Kerk 11 Kocyla 10 Nguiamba 2 Navarro 23 Hermoso 29 Marcjanik 4 Zator 77 Weglarz 22 Piekutowski 27 Wdowik 3 Stojinovic 70 Pelmard 9 Rallis 6 Romanczuk 72 Jóźwiak 7 Pozo 11 Balleste 21 Lozano 18 Prip 35 Jakubczyk 99 Espiau 20 Rusyn 37 Kerk 11 Kocyla 10 Nguiamba 2 Navarro 23 Hermoso 29 Marcjanik 4 Zator 77 Weglarz 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Arka Gdynia Dawid Szwarga Rezerwowi 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 8 Dawid Drachal 10 Afimico Pululu 13 Bernardo Vital 15 Norbert Wojtuszek 17 Youssuf Sylla 19 Alejandro Cantero 25 Aziel Jackson 30 Jakub Rabiczko 31 Leon Flach 80 Oskar Pietuszewski 86 Bartosz Mazurek 1 Jedrzej Grobelny 6 Luis Perea 7 Szymon Sobczak 8 Alassane Sidibe 9 Tornike Gaprindashvili 14 Hide Vitalucci 17 Marcel Predenkiewicz 18 Julien Celestine 21 Patryk Szysz 33 Dawid Abramowicz 94 Gojny Dawid

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Arka Gdynia, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadający się mecz pomiędzy Jagiellonią Białystok a Arką Gdynia oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Pojedynek w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Bartosz Gleń i Michał Żyro. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą sobotę, 18 października o godzinie 17:30. Na sędziego głównego jutrzejszego starcia wyznaczono Karola Arysa.

