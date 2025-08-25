Inter – Torino: gdzie oglądać?
Na zakończenie 1. kolejki Serie A Inter Mediolan zmierzy się z Torino. W poprzednim sezonie byłoby to polskie starcie, ponieważ w obu drużynach było łącznie aż czterech Polaków. W poniedziałkowym meczu udział weźmie jedynie Piotr Zieliński, który ma rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych. Faworytem rywalizacji na Giuseppe Meazza będą gospodarze. Sprawdź typy na mecz Inter – Torino.
Inter – Torino: transmisja w TV
Serie A jest transmitowana w Polsce za pośrednictwem Eleven Sports oraz Polsat Sport. Poniedziałkowy mecz Inter Mediolan – Torino będzie dostępny na kanałach Eleven Sports 1, a także Polsat Sport 1. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.
Inter – Torino: transmisja online
Spotkanie 1. kolejki Serie A pomiędzy Interem i Torino będzie można również śledzić w internecie. Transmisja na żywo będzie możliwa na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go. Ponadto dostęp do meczu można uzyskać w usłudze STS TV, wystarczy posiadać konto u bukmachera i środki umożliwiające grę.
Inter – Torino: kto wygra?
Inter – Torino: kursy bukmacherskie
Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu będzie Inter Mediolan. Ich zwycięstwo można dodać do kuponu z kursem ok. 1.45. Z kolei wygraną Torino oszacowano ze współczynnikiem ok. 7.00.
Mecz odbędzie się w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie.
