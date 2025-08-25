Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie zmierzy się z Torino w 1. kolejce Serie A. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 20:45. Sprawdź gdzie oglądać mecz Inter - Torino.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Inter – Torino: gdzie oglądać?

Na zakończenie 1. kolejki Serie A Inter Mediolan zmierzy się z Torino. W poprzednim sezonie byłoby to polskie starcie, ponieważ w obu drużynach było łącznie aż czterech Polaków. W poniedziałkowym meczu udział weźmie jedynie Piotr Zieliński, który ma rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych. Faworytem rywalizacji na Giuseppe Meazza będą gospodarze. Sprawdź typy na mecz Inter – Torino.

Inter – Torino: transmisja w TV

Serie A jest transmitowana w Polsce za pośrednictwem Eleven Sports oraz Polsat Sport. Poniedziałkowy mecz Inter Mediolan – Torino będzie dostępny na kanałach Eleven Sports 1, a także Polsat Sport 1. Początek rywalizacji o godzinie 20:45.

Inter – Torino: transmisja online

Spotkanie 1. kolejki Serie A pomiędzy Interem i Torino będzie można również śledzić w internecie. Transmisja na żywo będzie możliwa na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go. Ponadto dostęp do meczu można uzyskać w usłudze STS TV, wystarczy posiadać konto u bukmachera i środki umożliwiające grę.

Inter – Torino: kto wygra?

Inter – Torino: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem poniedziałkowego meczu będzie Inter Mediolan. Ich zwycięstwo można dodać do kuponu z kursem ok. 1.45. Z kolei wygraną Torino oszacowano ze współczynnikiem ok. 7.00.

Inter Mediolan Torino 1.38 5.20 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2025 18:18 .

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Torino? Transmisja meczu będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 1, a także na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Torino? Mecz odbędzie się w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 20:45 na stadionie Giuseppe Meazza w Mediolanie.

