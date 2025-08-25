Inter Mediolan – Torino: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

25. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Inter Mediolan w ostatnim spotkaniu 1. kolejki Serie A zmierzy się u siebie z Torino. Faworytem rywalizacji będzie zespół Cristiana Chivu. Sprawdź typy na mecz Inter - Torino.

Lautaro Martinez
Lautaro Martinez

Inter – Torino: typy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że Inter Mediolan powinien bez problemów poradzić sobie z Torino w meczu 1. kolejki Serie A. Cristian Chivu i spółka to jedni z faworytów do końcowego triumfu w lidze. Na dodatek wzmocnili kadrę pierwsze zespołu przed startem rozgrywek. Biorąc pod uwagę fakt, że u rywali odeszło kilku kluczowych zawodników oraz fakt, że Nerazzuri wygrali ostatnie pięć bezpośrednich starć, spodziewam się dość jednostronnego spotkania. Mój typ: Inter wygra i powyżej 1.5 goli w meczu.

1.61
Inter wygra mecz i powyżej 1.5 goli w meczu
Inter – Torino: ostatnie wyniki

Cristian Chivu w roli trenera Interu Mediolan debiutował na Klubowych Mistrzostwach Świata. Turniej w USA nie poszedł po myśli rumuńskiego szkoleniowca, ponieważ Nerazzurri odpadli w 1/8 finału po porażce z Fluminense (0:2). Później mediolańczycy zagrali trzy mecze kontrolne, wygrywając każde z nich. Wicemistrz Włoch pokonał Olympiakos (2:0), Monzę (2:2, k.5:3) i Monaco (2:1).

Torino z Marco Baronim na ławce ma już za sobą pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2025/2026. Przed tygodniem rywalizowali w 1/32 finału Pucharu Włoch. Przed własną publicznością skromnie wygrali z drugoligową Modeną (1:0), awansując tym samym do kolejnej rundy. Z kolei wyniki podczas meczów towarzyskich nie napawały optymizmem, gdyż z pięciu starć wygrali tylko raz, a trzy razy ponieśli porażkę. Do tego zaliczyli jeden remis z Ingolstadt (1:1).

Inter – Torino: historia

W poprzednim sezonie Inter dwukrotnie pokonał Torino. Najpierw na Giuseppe Meazza podopieczni ówczesnego trenera Simone Inzaghiego wygrali (3:2), a hat-tricka zdobył Marcus Thuram. Z kolei w rundzie wiosennej wygrali na wyjeździe (2:0), a jedną z bramek zdobył reprezentant Polski – Nicola Zalewski. Warto dodać, że Nerazzurri wygrali wszystkie pięć ostatnich bezpośrednich starć.

Inter – Torino: kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu według bukmacherów jest Inter Mediolan. Nerazzurri zatrzymali najlepszych zawodników, a do tego powiększyli kadrę pierwszego zespołu. Natomiast zespół z Turynu stracił kluczowych graczy, przez co ogólny poziom drużyny nieco spadł. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 1.44, zaś zwycięstwo gości można zagrać po kursie ok. 7.20.

Inter Mediolan
Remis
Torino
Inter – Torino: przewidywane składy

Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martinez Thuram

Torino: Israel – Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi – Anjorin, Ilkhan, Casadei – Ngonge, Adams, Vlasic

Inter – Torino: kto wygra?

Inter – Torino: transmisja meczu

Mecz Inter Mediolan – Torino odbędzie się w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 20:45 na Giuseppe Meazza. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 1. Ponadto mecz można oglądać w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go. Istnieje również opcja oglądania spotkania na żywo u bukmachera w usłudze STS TV.

