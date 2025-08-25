Inter Mediolan – Torino: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

Inter – Torino: typy bukmacherskie
Nie ulega wątpliwości, że Inter Mediolan powinien bez problemów poradzić sobie z Torino w meczu 1. kolejki Serie A. Cristian Chivu i spółka to jedni z faworytów do końcowego triumfu w lidze. Na dodatek wzmocnili kadrę pierwsze zespołu przed startem rozgrywek. Biorąc pod uwagę fakt, że u rywali odeszło kilku kluczowych zawodników oraz fakt, że Nerazzuri wygrali ostatnie pięć bezpośrednich starć, spodziewam się dość jednostronnego spotkania. Mój typ: Inter wygra i powyżej 1.5 goli w meczu.
Inter – Torino: ostatnie wyniki
Cristian Chivu w roli trenera Interu Mediolan debiutował na Klubowych Mistrzostwach Świata. Turniej w USA nie poszedł po myśli rumuńskiego szkoleniowca, ponieważ Nerazzurri odpadli w 1/8 finału po porażce z Fluminense (0:2). Później mediolańczycy zagrali trzy mecze kontrolne, wygrywając każde z nich. Wicemistrz Włoch pokonał Olympiakos (2:0), Monzę (2:2, k.5:3) i Monaco (2:1).
Torino z Marco Baronim na ławce ma już za sobą pierwsze oficjalne spotkanie w sezonie 2025/2026. Przed tygodniem rywalizowali w 1/32 finału Pucharu Włoch. Przed własną publicznością skromnie wygrali z drugoligową Modeną (1:0), awansując tym samym do kolejnej rundy. Z kolei wyniki podczas meczów towarzyskich nie napawały optymizmem, gdyż z pięciu starć wygrali tylko raz, a trzy razy ponieśli porażkę. Do tego zaliczyli jeden remis z Ingolstadt (1:1).
Inter – Torino: historia
W poprzednim sezonie Inter dwukrotnie pokonał Torino. Najpierw na Giuseppe Meazza podopieczni ówczesnego trenera Simone Inzaghiego wygrali (3:2), a hat-tricka zdobył Marcus Thuram. Z kolei w rundzie wiosennej wygrali na wyjeździe (2:0), a jedną z bramek zdobył reprezentant Polski – Nicola Zalewski. Warto dodać, że Nerazzurri wygrali wszystkie pięć ostatnich bezpośrednich starć.
Inter – Torino: kursy bukmacherskie
Faworytem poniedziałkowego meczu według bukmacherów jest Inter Mediolan. Nerazzurri zatrzymali najlepszych zawodników, a do tego powiększyli kadrę pierwszego zespołu. Natomiast zespół z Turynu stracił kluczowych graczy, przez co ogólny poziom drużyny nieco spadł. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 1.44, zaś zwycięstwo gości można zagrać po kursie ok. 7.20.
Inter – Torino: przewidywane składy
Inter: Sommer – Pavard, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco – Lautaro Martinez Thuram
Torino: Israel – Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi – Anjorin, Ilkhan, Casadei – Ngonge, Adams, Vlasic
Inter – Torino: kto wygra?
Inter – Torino: transmisja meczu
Mecz Inter Mediolan – Torino odbędzie się w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 20:45 na Giuseppe Meazza. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Eleven Sports 1 oraz Polsat Sport 1. Ponadto mecz można oglądać w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze Polsat Box Go. Istnieje również opcja oglądania spotkania na żywo u bukmachera w usłudze STS TV.
