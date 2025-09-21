Inter Mediolan – Sassuolo: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.09.2025)

W niedzielę (21 września) Inter Mediolan zagra na Giuseppe Meazza z Sassuolo w ramach 4. kolejki Serie A. Transmisja będzie dostępna zarówno w TV, jak i internecie. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Inter – Sassuolo: gdzie oglądać mecz za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Inter Mediolan po dwóch porażkach z rzędu desperacko potrzebuje kompletu punktów. W niedzielę staną przed doskonałą ku temu okazją, ponieważ ich rywalem będzie beniaminek Serie A – Sassuolo. Neroverdi rozpoczęli zmagania ligowe od dwóch porażek, ale przed tygodniem sprawili niespodziankę, pokonując Lazio (1:0). Czy tym razem znów napsują krwi wyżej notowanej drużynie?

Jak oglądać mecz Inter – Sassuolo w Betclic TV?

Mecz Inter – Sassuolo możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:

Załóż konto u bukmachera Betclic, podając podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł Transmisja meczu Inter – Sassuolo zostanie odblokowania. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” w Betclic.

Inter – Sassuolo: transmisja w TV

Mecz Inter Mediolan – Sassuolo odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 2, a także Polsat Sport 3.

Inter – Sassuolo: transmisja online

Dodatkowo niedzielne starcie Interu z Sassuolo można śledzić w internecie. Dostęp do meczu można uzyskać poprzez stronę elevensports.pl oraz usługę Polsat Box Go.

Inter – Sassuolo: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu zdaniem bukmachera Betclic będzie Inter Mediolan. Analitycy oszacowali ich zwycięstwo z kursem 1.33. Z kolei zdarzenie, że spotkanie wygra Sassuolo można postawić ze współczynnikiem 9.35.

Inter Mediolan Sassuolo 1.33 5.95 9.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 września 2025 12:03 .

Gdzie oglądać mecz Inter Mediolan – Sassuolo? Transmisja będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport 3, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Inter Mediolan – Sassuolo? Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45.

