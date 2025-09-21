Inter Mediolan – Sassuolo: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.09.2025)

Inter – Sassuolo: gdzie oglądać mecz za darmo?
Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Inter Mediolan po dwóch porażkach z rzędu desperacko potrzebuje kompletu punktów. W niedzielę staną przed doskonałą ku temu okazją, ponieważ ich rywalem będzie beniaminek Serie A – Sassuolo. Neroverdi rozpoczęli zmagania ligowe od dwóch porażek, ale przed tygodniem sprawili niespodziankę, pokonując Lazio (1:0). Czy tym razem znów napsują krwi wyżej notowanej drużynie?
Jak oglądać mecz Inter – Sassuolo w Betclic TV?
Mecz Inter – Sassuolo możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:
- Załóż konto u bukmachera Betclic, podając podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL
- Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł
- Transmisja meczu Inter – Sassuolo zostanie odblokowania. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” w Betclic.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Inter – Sassuolo: transmisja w TV
Mecz Inter Mediolan – Sassuolo odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45 na Stadio Giuseppe Meazza. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Eleven Sports 2, a także Polsat Sport 3.
Inter – Sassuolo: transmisja online
Dodatkowo niedzielne starcie Interu z Sassuolo można śledzić w internecie. Dostęp do meczu można uzyskać poprzez stronę elevensports.pl oraz usługę Polsat Box Go.
Inter – Sassuolo: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Inter
- Remis
- Sassuolo
0 Votes
Inter – Sassuolo: kursy bukmacherskie
Faworytem meczu zdaniem bukmachera Betclic będzie Inter Mediolan. Analitycy oszacowali ich zwycięstwo z kursem 1.33. Z kolei zdarzenie, że spotkanie wygra Sassuolo można postawić ze współczynnikiem 9.35.
Transmisja będzie dostępna na kanałach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport 3, a także w usłudze Betclic TV.
Mecz odbędzie się w niedzielę (21 września) o godzinie 20:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.