Inter Mediolan i Liverpool we wtorkowy wieczór zmierzą się ze sobą w Lidze Mistrzów. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Francesco Pio Esposito

Inter – Liverpool, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór dojdzie do niezwykle interesującego spotkania w ramach 6. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. A w nim Inter Mediolan przed własną publicznością podejmie Liverpool. Nerazzurri przystąpią do tego meczu po rozgromieniu Como (4:0).

Liverpool natomiast chciałby zapomnieć o swoim ostatnim występie. Mistrzowie Anglii podzieli się bowiem punktami z Leeds United (3:3). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się niezwykle interesująco.

Inter – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Liverpool obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Extra 2.

Inter – Liverpool, transmisja online

Nadchodzące starcie będzie można obejrzeć dzięki Canal+ Online. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa STS TV.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Inter – Liverpool, kto wygra?

Inter – Liverpool, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem wtorkowej rywalizacji jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Liverpoolu sięga natomiast 3.25.

Inter Mediolan Liverpool FC 2.00 3.75 3.60 Odds are subject to change. Last updated 9 grudnia 2025 11:52

Gdzie oglądać mecz Inter – Liverpool? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenie Canal+ Extra 2. Ponadto dostęp do meczu uzyskasz dzięki usługom Canal+ Online i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Liverpool? Mecz odbędzie już we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

