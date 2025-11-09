Inter Mediolan – Lazio: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

Inter – Lazio, gdzie oglądać?
W niedzielny wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Lazio. Nerazzurri w swoim ostatnim spotkaniu pokonali Kajraty Ałmaty w Lidze Mistrzów (2:1).
Lazio również bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Maurizio Sarriego przed tygodniem okazali się lepsi od Cagliari Calcio (2:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
Inter – Lazio, transmisja w TV
Spotkanie Inter Mediolan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2
Inter – Lazio, transmisja online
Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.
Inter – Lazio, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Interu 100%
- remisem 0%
- wygraną Lazio 0%
1+ Votes
Inter – Lazio, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwo Lazio natomiast sięga nawet 8.40.
Spotkanie odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 20:45.
