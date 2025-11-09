Inter Mediolan – Lazio: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.11.2025)

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Francesco Acerbi

Inter – Lazio, gdzie oglądać?

W niedzielny wieczór dojdzie do interesującego starcia w ramach 11. kolejki rozgrywek Serie A, w którym Inter Mediolan przed własną publicznością zmierzy się z Lazio. Nerazzurri w swoim ostatnim spotkaniu pokonali Kajraty Ałmaty w Lidze Mistrzów (2:1).

Lazio również bardzo dobrze wspomina swój ostatni występ. Podopieczni Maurizio Sarriego przed tygodniem okazali się lepsi od Cagliari Calcio (2:0). Nadchodząca rywalizacja na Stadio Giuseppe Meazza zapowiada się zatem niezwykle interesująco.

Inter – Lazio, transmisja w TV

Spotkanie Inter Mediolan – Lazio obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2

Inter – Lazio, transmisja online

Nadchodzące starcie można też oglądać na stronie internetowej ElevenSports.pl, a także w aplikacji Eleven Sports. Ponadto dostęp do zbliżającego się spotkania zapewnia także usługa Betclic TV.

Inter – Lazio, kto wygra?

Inter – Lazio, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.36. W przypadku zwycięstwo Lazio natomiast sięga nawet 8.40.

Inter Mediolan Lazio Rzym 1.36 5.40 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2025 10:42 .

Gdzie oglądać mecz Inter – Lazio? Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenie Eleven Sports 2, a także na stronie ElevenSports.pl i usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Inter – Lazio? Spotkanie odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 20:45.

