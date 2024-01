fot. Imago / Gribaudi / ImagePhoto Na zdjęciu: Inter Mediolan - Lazio

Inter Mediolan Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 stycznia 2024 11:03 .

Inter – Lazio, gdzie oglądać

Inter Mediolan i Lazio powalczą w piątkowy wieczór o to, aby zbliżyć się do wygrania pierwszego prestiżowego trofeum w tym roku. Obie ekipy przystąpią do potyczki po zwycięstwach w lidze włoskiej. Nerazzurri pokonali wysoko Monzę (5:1). Z kolei stołeczna ekipa pokonała Lecce (1:0).

Po raz ostatni oba zespoły rywalizowały ze sobą 17 grudnia minionego roku. Wówczas górą byli mediolańczycy. Inter wygrał 2:0. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między obiema ekipami trzykrotnie górą byli Nerazzurri, a dwa razy górą było Lazio. Sprawdź typy na mecz Inter – Lazio.

Inter – Lazio, transmisja na żywo w TV

Piątkowe starcie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany na antenie Polsat Sport Extra. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:00.

Inter – Lazio, transmisja online

Spotkanie na stadionie w Riyadh możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Jest to możliwe dzięki usłudze Polsat Box Go. Można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.

Inter – Lazio, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem według ekspertów bukmacherskich są zawodnicy Interu Mediolan. Kurs na zwycięstwo Nerazzurich został oszacowany na poziomie 1.65-1.69. Z kolei opcja na zwycięstwo Lazio kształtuje się w wysokości 5.10-5.45.

