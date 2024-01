fot. Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 stycznia 2024 14:50 .

Inter Mediolan – Lazio, typy na mecz i przewidywania

Inter Mediolan jako zwycięzca Pucharu Włoch stanie do rywalizacji o Superpuchar Włoch. Lazio to natomiast aktualny wicemistrz kraju. Dodatkowym smaczkiem rywalizacji będzie na pewno to, że aktualny szkoleniowiec Nerazzurrich w przeszłości pracował w ekipie z Rzymu. Nie należy się jednak spodziewać sentymentów w trakcie gry ze strony Simone Inzaghiego.

Inter w powszechnej opinii jest uważany za faworyta rywalizacji. Tym bardziej że stołeczna ekipa przegrała cztery z ostatnich pięciu spotkań przeciwko Czarno-niebieskim. Ciekawą opcją alternatywną jest natomiast wariant z golami z obu stron. W czterech z ostatnich pięciu starć między oboma zespołami to obie ekipy zdobywały bramki. Jest zatem w czym wybierać w kontekście piątkowej batalii. Typ: wygrana Interu.

Inter Mediolan – Lazio, sytuacja kadrowa

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Inter nie będzie mógł skorzystać z usług Juana Cuadrado. Z kolei w zespole z Rzymu nie będą mogli zagrać Patric i Taty Castellanos.

Inter Mediolan – Lazio, ostatnie wyniki

W czterech ostatnich potyczkach mediolańczycy wygrali trzykrotnie i raz zremisowali. Inter ostatnio pokonał Monzę (5:1). Wcześniej natomiast w pokonanym polu Nerazzurri zostawili Hellas Weronę (2:1).

Zespół Maurizio Sarriego ma natomiast za sobą wygraną potyczkę z Lecce (1:0). Lazio ogólnie może pochwalić się pięcioma zwycięstwami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. W tym czasie w Pucharze Włoch pokonali też AS Romę (1:0).

Inter Mediolan – Lazio, historia

W pięciu ostatnich spotkaniach między oboma zespołami trzykrotnie górą był Inter Mediolan, a dwa zwycięstwa zaliczyło Lazio. Ostatnie starcie między oboma zespołami miało miejsce 17 grudnia. Wówczas górą byli aktualni liderzy ligi włoskiej, wygrywając dwoma golami (2:0). Trafienia zaliczyli Lautaro Martinez oraz Marcus Thuram.

Inter Mediolan – Lazio, kursy

Kurs na remis w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3.85. Warto wykorzystać kod promocyjny do STS u tego bukmachera, bo można skorzystać wówczas między innymi z atrakcyjnych bonusów.

Brak danych. Brak danych.

Brak danych. Brak danych.

Inter Mediolan – Lazio, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Interu 0% wygraną Lazio 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Interu

wygraną Lazio

remisem

Inter Mediolan – Lazio, transmisja meczu

Piątkowe starcie będzie można zobaczyć w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na Polsat Sport Extra. Mecz zacznie się o godzinie 20:00.

Bonus 300 zł na AO'24 i bonusy do 1560 zł! Najwyższy bonus tylko z kodem GOAL! Idź do STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.