Chicago Fire z podpowiedzią ws. Lewandowskiego. Wszystko jasne

Robert Lewandowski wrócił do Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie od razu zostanie uwzględniony w kadrze na następny mecz. Wpis amerykanskiego klubu nie pozostawia wątpliwości. Chicago Fire w nocy z wtorku na środę zmierzy się z Vancouver Whitecaps.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zagra z Vancouver?! Chicago Fire ogłasza

Robert Lewandowski podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania reprezentacji Polski wystąpił w trzech meczach Ligi Narodów. W spotkaniu przeciwko Szwecji oraz Rumunii dostał żółtą kartkę. W efekcie został zawieszony na ostatnie starcie z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy. Z racji tego, że 38-latek nie będzie mógł wystąpić w tym meczu, opuścił zgrupowanie i wrócił do Stanów Zjednoczonych.

Już z wtorku na środę (6/7 października) czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się z Vancouver Whitecaps. Będzie to zaległe spotkanie, które miało odbyć się w połowie lipca. Jeden z najnowszych wpisów amerykańskiego klubu sugeruje, że Lewandowski będzie obecny w kadrze meczowej.

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„Do zobaczenia we wtorek, Lewandowski” – podpisali fotografię Lewandowskiego w mediach społecznościowych. Z tego wynika, że Gregg Berhalter będzie mógł skorzystać z polskiego piłkarza w najbliższym starciu. Nie wiadomo jednak, czy znajdzie się w pierwszym składzie, czy na ławce rezerwowych.

Chicago Fire na ten moment zajmuje 5. miejsce w Konferencji Wschodniej MLS z dorobkiem 42 punktów. Zespół z Wietrznego Miasta ma jednak o jedno spotkanie mniej niż reszta drużyn. Jest to końcówka rundy zasadniczej. Do końca pierwszej części sezonu pozostało osiem kolejek. Awans do fazy play-off uzyska siedem najlepszych klubów. Zespoły z miejsc 8-9 zmierzą się w dodatkowej rundzie play-off.