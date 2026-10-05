Conte wybrał, gdzie chce pracować. Media łączą go z dwoma klubami

Antonio Conte latem rozstał się z Napoli i pozostaje bez pracy. W rozmowie z The Athletic ujawnił, że chciałby pracować w klubie, który ma wspaniałą historię, ale obecnie boryka się z problemami. Football Italia łączy go z Man United i Juventusem.

fot. Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte chce uśpionego giganta. Z tymi klubami łączą go media

Antonio Conte to jeden z najlepszych włoskich trenerów. Na swoim koncie ma niezliczone sukcesy i wielkie kluby w CV. Z Juventusem, Interem Mediolan oraz Napoli wygrywał mistrzostwo Włoch. Z kolei z Chelsea świętował mistrzostwo Anglii. Ma także doświadczenie w pracy z reprezentacją Narodową. Latem tego roku rozstał się z Napoli. W rozmowie z The Athletic ujawnił, jakiego rodzaju klub, chciałby przejąć w najbliższej przyszłości.

– Jest wiele klubów, które w pewnym momencie straciły z oczu swoją historię. Chciałbym trafić do jednego z takich klubów, przypomnieć o jego historii i sprawić, żeby znów zabłysnęła – przekonuje Antonio Conte w rozmowie z The Athletic.

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Od pewnego czasu Conte przewija się w gronie potencjalnych kandydatów na nowego szkoleniowca Man United. Właśnie z tym zespołem łączy go serwis Football Italia. Biorąc pod uwagę jego ostatnią wypowiedź, włoska prasa połączyła go także z Juventusem, który w ostatnich latach kompletnie zawodzi.

Conte trenerem Starej Damy był już w latach 2011-2014. Sięgnął wtedy trzykrotnie po Scudetto, a także zdobył Superpuchar Włoch. W przypadku Czerwonych Diabłów nigdy nie pracował na Old Trafford, lecz za każdym razem, gdy 20-krotni mistrzowie Anglii szukają trenera, jego nazwisko przewija się w kontekście wakatu na ławce trenerskiej. W ostatnim klubie, a więc w Napoli pracował w latach 2024-2026.