Brzęczek odkrył karty. Oto składy na mecz Włochy U21 – Polska U21

Reprezentacja Polski do lat 21 jest jedno spotkanie od awansu na młodzieżowe EURO. O wszystkim zdecyduje starcie z rówieśnikami z Włoch. Oto składy na mecz Włochy U21 - Polska U21.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Młodzieżówka gra o EURO! Składy na mecz Włochy U21 – Polska U21

Reprezentacja Polski do lat 21 w poniedziałek wieczorem (5 października) zmierzy się z rówieśnikami z Włoch w bezpośrednim starciu, którego stawką będzie awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Na ten moment Biało-Czerwoni są liderem grupy E z przewagą trzech punktów. Do wywalczenia biletów na EURO wystarczy co najmniej remis. W przypadku porażki różnicą jednej bramki również zajmiemy 1. miejsce w grupie E el. Mistrzostw Europy.

Przed spotkaniem z Włochami młodzieżówkę wzmocnił Wojciech Mońka. Stoper Lecha Poznań został przeniesiony z seniorskiej reprezentacji bezpośrednio po ostatnim spotkaniu z Rumunią. Jerzy Brzęczek od razu wystawił najlepszego obrońcę ostatniego sezonu w Ekstraklasie do pierwszego składu.

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Razem z Mońką za defensywę odpowiedzialni będą Bright Ede oraz Marcel Krajewski i Michał Gurgul na bokach. W bramce stanie ponownie Marcel Łubik. W środku pola podobnie jak ze Szwecją zagra Filip Kocaba oraz Mateusz Kowalczyk. Ofensywna czwórka to Urbański, Mazurek, Pieńko i Bąk.

Oficjalne składy na mecz Włochy U21 – Polska U21:

Włochy U21: Palmisani – Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi – Ndour, Faticanti, Pisilli – Liberali, Cisse, Koleosho

Polska U21: Łubik – Krajewski, Mońka, Ede, Gurgul – Kocaba, Kowalczyk – Urbański, Mazurek, Pieńko – Bąk

Początek meczu Włochy U21 – Polska U21 w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 18:15.