PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

Hiszpania – Holandia, gdzie oglądać?

Marzec to miesiąc, w którym poznamy wszystkich półfinalistów tej edycji Ligi Narodów UEFA. Jedną z drużyn pretendujących do znalezienia się w tym gronie jest reprezentacja Hiszpanii, która ma szansę na sukces przed własną publicznością. Tego atutu w pełni nie wykorzystała reprezentacja Holandii. W efekcie aktualny wynik dwumeczu to 2:2.

Rewanżowy mecz Hiszpania – Holandia zaplanowano na niedzielny wieczór (23 marca). Początek zmagań przewidziany jest na godzinę 20:45.

Hiszpania – Holandia, transmisja w TV

Niedzielna konfrontacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie emitowany od godziny 20:45 na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1, a także TVP Sport. W tej stacji komentatorami będą Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski.

Hiszpania – Holandia, transmisja online

Poczynania na Estadio de Mestalla w Walencji będzie można śledzić także w internecie. Mecz będzie dostępny na stronie internetowej sport.tvp.pl, aplikacji TVP Sport oraz na platformie Polsat Box Go.

Hiszpania – Holandia, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Hiszpanii

Remis

Wygrana Holandii Wygrana Hiszpanii

Remis

Wygrana Holandii 0 Votes

Hiszpania – Holandia, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mają wątpliwości, że to Hiszpania zamelduje się w gronie czterech najlepszych reprezentacji tej edycji Ligi Narodów. Odzwierciedla to kurs 1.69. Współczynnik na sukces kadry Holandii to zaś 5.00.

Hiszpania Holandia 1.69 4.00 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2025 22:08 .

Gdzie obejrzeć mecz Hiszpania – Holandia? Spotkanie będzie transmitowane na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz TVP Sport, a w internecie na Polsat Box Go i sport.tvp.pl. Kiedy odbędzie się spotkanie Hiszpania – Holandia? Pierwszy gwizdek zabrzmi w niedzielę (23 marca) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.