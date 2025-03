Holandia – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2025)

Holandia - Hiszpania to jeden z kilku czwartkowych meczów w ramach 1/4 finału Ligi Narodów UEFA. Spotkanie zapowiada się ekscytująco. Sprawdź typy i kursy na mecz.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Holandii

Holandia – Hiszpania, typy bukmacherskie

Reprezentacja Holandii podejdzie do czwartkowego starcia jako obrońca tytułu w Lidze Narodów UEFA. Oranje o awans do półfinału rozgrywek powalczą na De Kuip w pierwszym spotkania z Hiszpanią. Lepszy z tej pary zagra ze zwycięzcą dwumeczu Chorwacja – Francja.

Holendrzy i Hiszpanie rozegrają swoje pierwsze oficjalne spotkania w 2025 roku. Ekipa dowodzona przez Ronalda Koemana podejdzie do rywalizacji, notując tylko jedną porażkę w pięciu ostatnich starciach. Oranje ulegli tylko Niemcom (0:1).

Tymczasem podopieczni Luisa de la Fuente kroczą ostatnio od zwycięstwa do zwycięstwa. Hiszpania może pochwalić się bilansem pięciu z rzędu wygranych starć, mając na rozkładzie między innymi Danię (2:1) czy Szwajcarię (3:2).

Pierwsza batalia z udziałem Holendrów i Hiszpanów może być pokazem zaciętej, a jednocześnie ostrożnej gry z obu stron. W związku z tym spodziewamy się bramkowego, ale jednocześnie skromnego remisu. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

STS 1.78 Obie drużyny strzelą – TAK Odbierz w STS!

Holandia – Hiszpania, ostatnie wyniki

Reprezentacja Holandii w ostatnim występie w minionym roku podzieliła się punktami z Bośnią i Hercegowiną (1:1). Tym samym drużyna Ronalda Koemana nie dała rady odnieść drugiego z rzędu zwycięstwa po pokonaniu Węgrów (4:0).

Tymczasem zespół Luisa de la Fuente pokonał Szwajcarię (3:2), wygrywając starcie w stylu cios za cios. Tym samym Hiszpania utrzymała się na zwycięskim szlaku po pokonaniu także takich ekip jak: Serbia (3:0) czy Dania (2:1). La Furia Roja ogólnie jest bez porażki od 26 marca 2024 roku.

Holandia – Hiszpania, historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od listopada 2020 roku. Wówczas zagrały w spotkaniu towarzyskim, które zakończyło się remisem (1:1). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między drużynami reprezentacja Holandii była górą cztery razy i jedno zwycięstwo zaliczyła Hiszpania.

Holandia – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na wygraną w czwartkowej batalii mają goście. Typ na zwycięstwo Hiszpanii kształtuje się na poziomie 2.40. Remis oszacowano na 3.35. Z kolei opcję na zwycięstwo Holandii wyceniono na 3.10.

Holandia Hiszpania 3.15 3.40 2.35 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2025 02:10 .

Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Holandia – Hiszpania, przewidywane składy

Obie ekipy podejdą do rywalizacji poważnie osłabione. U gospodarzy nie będą mogli wystąpić Denzel Dumfries oraz Jerdy Schouten, którzy nie mogli pojawić się na zgrupowaniu kadry z powodu kontuzji. Poza grą będą także: Nathan Ake, Stefan de Vrij oraz Devyne Rensch. Powołań nie otrzymali natomiast: Joshua Zirkzee, Wout Weghorst, Marten de Roon i Quinten Timbernsch.

Nie mniej problemów mają goście. Hiszpania będzie musiała radzić sobie bez: Inigo Martineza, Marca Casado oraz Bryana Zaragozy. Całą trójkę z występu wyeliminowały kwestie zdrowotne. Kłopoty tych graczy sprawiły, że powołania otrzymali: Dean Huijsen i Aleix Garcia.

Holandia: Verbruggen – Frimpong, De Ligt, Van Dijk, J. Timber, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Simons, Brobbey, Gakpo

Hiszpania: Simon – Porro, Cubarsi, Le Normand, Cucurella, Ruiz, Zubimendi, Pedri, Yamal, Morata, N. Williams.

Holandia – Hiszpania, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Holendrów

wygraną Hiszpanów

remisem wygraną Holendrów 0%

wygraną Hiszpanów 50%

remisem 50% 2+ Votes

Holandia – Hiszpania, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji, ale również w internecie. Transmisja z meczu Holandia – Hiszpania zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenach: Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz TVP Sport. Ponadto dostęp do potyczki zapewnią strona internetowa TVPSport.pl i aplikacja TVP Sport oraz platforma Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i Smart TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.